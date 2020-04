Die 70-jährige Radfahrerin, die am Dienstag in Kirchdorf von einem Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Mittwochmittag ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei Laupheim. Wie bereits berichtet, war am Dienstag gegen 16 Uhr ein Transporter auf einem Verbindungsweg von Heimertingen in Richtung Oberopfingen unterwegs. Vor ihm fuhr eine Radlerin. Der 53-jährige Fahrer des Transporters übersah die Radlerin und rammte sie auf der Brücke über die A7. Die Seniorin stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro. Die Radlerin trug laut Polizeibericht bei ihrer Fahrt keinen Helm.