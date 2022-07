Verlassene Eltern und Großeltern finden hier Hilfe

Kreis Ravensburg (sz) - Wenn erwachsene Kinder den Kontakt abbrechen, fallen Eltern in ein tiefes Loch. Wie das Landratsamt Ravensburg mitteilt, seien zunehmend mehr Eltern betroffen von Angst, Selbstvorwürfen, innerer Not und vielen Fragen, auf die sie keine Antwort finden. Die Selbsthilfegruppe für „Verlassene Eltern und Großeltern“ wendet sich an Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, auch einzelne Elternteile und Großeltern. Die Treffen bieten einen vertraulichen Rahmen, Trauer, Unverständnis, Enttäuschung und Wut zu verarbeiten und Einsichten zu gewinnen, damit umzugehen. Im Erfahrungsaustausch helfen die Mitglieder einander mit der Situation umzugehen.

Die Selbsthilfegruppe sucht weitere Mitglieder. Sie trifft sich jeden dritten Donnerstag im Monat im Familientreff der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Ravensburg. Um vorherige Kontaktaufnahme mit S. Baumann (Telefon 0176/98679014) oder bei der Kontaktstelle für Selbsthilfe (Telefon 0751/853119 oder kontaktstelle-selbsthilfe@rv.de) wird gebeten.