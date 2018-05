Verkorkster Nachmittag: SSV Ehingen-Süd verliert in Schwäbisch Hall

Rückschlag für den SSV Ehingen-Süd im Abstiegskampf in der Fußball-Verbandsliga: Süd verlor bei Schlusslicht Schwäbisch Hall 0:2 und verpasste es dadurch, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Die Niederlage nach schwacher Leistung war nicht die einzige bittere Pille für die Gäste, hinzu kam der Platzverweis für Verteidiger Stefan Hess.

Während die erstmals seit Monaten siegreichen Sportfreunde, deren Abstieg in die Landesliga schon vor dem Spiel besiegelt war, sich nach dem Abpfiff mit Trainer Petar Kosturkov zur Abschlussbesprechung auf dem Platz versammelten, zogen sich die Kichbierlinger in die Kabine zurück. Deutliche Worte dürften gefallen sein, denn Trainer Michael Bochtler machte auch später aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Wir sind heute überhaupt nicht ins Rollen gekommen“, so Bochtler über das Spiel seiner Mannschaft.

Das lag daran, dass Schwäbisch Hall – ähnlich wie Süd – auf eine kompakte Defensive mit Fünfer-Abwehrkette und auf Konter setzte, mehr aber noch an den auffällig vielen Nachlässigkeiten und Fehlern der Gäste. Ihnen missglückte oft die Ballannahme oder -mitnahme, wodurch aussichtsreiche Angriffe früh verpufften. „Wir sind mit dem Ball und dem Platz nicht klargekommen“, sagte Bochtler. Ohne Chance blieb der Aufsteiger dennoch nicht. Nach Pass von Philipp Schleker war Hannes Pöschl frei vor Halls Torhüter Yannick Weiss und hob den Ball am herausgelaufenen Keeper, aber auch am Tor vorbei (11.). Drei Minuten später lenkte Weiss einen Schuss von Filip Sapina mit den Fingerspitzen zur Ecke.

Seine größte Gelegenheit hatte der SSV in der 17. Minute durch Timo Barwan. Ein Verteidiger der Sportfreunde verdaddelte den Ball, Samuel Kollmann passt zu Barwan, der nur noch Weiss vor sich hatte – doch statt eines entschlossenen Abschlusses versuchte er es mit einem hablherzigen Heber, der in den Händen des Torhüters landete. So „arrogant“ dürfe man Chancen nicht vergeben, ärgerte sich Bochtler aber mehr über die verpasste Gelegenheit zur Führung als über den Spieler, der in dieser Saison schon einige wichtige Treffer erzielt hatte. Der Trainer wunderte, dass Barwan diesmal eine so klare Gelegenheit ausließ. „So kenne ich den Timo gar nicht.“

Vergleichbare Chancen hatte Hall in der ersten Halbzeit nicht, mit Kontern vor allem über Linksaußen Luca Kaufmann stellte die Heimelf den Gegner dennoch einige Male vor Probleme. Das setzte sich nach der Pause fort – mit dem Unterschied, dass Hall nun zu klaren Chancen kam. Die erste vergab Kaufmann frei vor Gralla, der gut reagierte (47.). Sechs Minuten später kam Kaufmann erneut frei zum Schuss und traf diesmal den Pfosten. Der SSV antwortete: Erst traf Barwan nach guter Vorarbeit von Hess den Ball nicht (49.), dann Sapina die Latte (55.).

Der Plan geht nicht auf

Bochtler schwante aufgrund der ersten beiden Großchancen des Gegners Böses; er wechelte und richtete sein Team offensiver aus, um das Spiel mehr in die Hälfte des Gegners zu verlegen. Der Plan ging nicht auf – im Gegenteil: Nach einem Missverständnis zwischen Fabian Sameisla und Benjamin Gralla stand Pascal Hopf frei vor dem leeren Tor und schob zum 1:0 ein (68.). „Das hatte sich in den Situationen vorher schon angedeutet“, sagte Bochtler. In der 78. Minute kam Hall unter erneut freundlicher Mithilfe von Süd zum 2:0: Erneut Hopf kam frei vor Gralla zum Schuss und ließ dem Torhüter keine Chance. Ehingen-Süd steckte nicht auf, doch zwingende Chancen ergaben sich kaum. Die beste hatte Barwan mit einem Freistoß, der am Tor vorbeistrich. Auch das Glück stand dem SSV an diesem Nachmittag nicht zur Seite.

Als ob die Niederlage beim Tabellenletzten nicht schmerzhaft genug gewesen wäre, verlor der SSV in der Schlussphase und wohl für den Rest der Saison noch einen Spieler: Stefan Hess sah für ein Foul nahe der Mittellinie die Rote Karte. „Das war 100 Prozent eine Fehlentscheidung“, sagte Michael Bochtler, während Halls Trainer Petar Kosturkov die Entscheidung als „verdient und fair" einstufte. „Der gegnerische Spieler hatte keine Chance, an den Ball zu kommen.“