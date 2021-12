Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ravensburg (sz) - Schwere Verletzungen erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18 Uhr in der Bleicherstraße, wie die Polizei mitteilt. Die 60 Jahre alte Fußgängerin trat unvermittelt vom Gehweg auf die Bleicherstraße, ohne eine herannahende 27-jährige Dacia-Fahrerin zu bemerken. Diese erfasste die Frau mit der Fahrzeugfront. Die 60-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 27-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.