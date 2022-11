Verkehrsschild in Schura demoliert und weitergefahren

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der „Lange Straße“ ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer war in der Straße in Richtung Ortsmitte Schura unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Hölzlestraße kam der Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort ein Verkehrsschild, heißt es im Bericht der Polizei. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer oder die Autofahrerin die Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 93180 zu melden.