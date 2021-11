Verkauft werden Adventskränze, Gestecke, Dekoartikel, Marmeladen und selbst gebackene Plätzchen

Nach der Corona-Pause 2020 laufen in diesem Jahr in der katholischen Gemeinde St. Nikolaus in Berg die Vorbereitungen für den traditionellen Adventsbasar wieder auf Hochtouren: Er steht am ersten Adventswochenende am Samstag, 27. November, von 13 bis 16 Uhr draußen vor dem Gemeindehaus Berg an.

Verkauft werden selbst gebastelte Adventskränze, Gestecke, Dekoartikel, Marmeladen sowie selbst gebackene Plätzchen. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt eine Abordnung des Musikvereins Berg.

Aufgrund der aktuellen Situation verzichtet die Gemeinde auf den beliebten Kaffeenachmittag im Gemeindehaus, es wird auch draußen keine Bewirtung geben. Nach derzeitigem Stand besteht keine Einlasskontrolle und keine Nachweispflicht während der Veranstaltung. Die Maskenpflicht bleibt.

Alle Gestecke, die am Samstag nicht verkauft werden, können am Sonntag nach dem Gottesdienst um 8.45 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten erworben werden. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Kirchengemeinde St. Nikolaus Berg zugute.