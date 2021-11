Verkaufsoffener Sonntag in Lindau am 28. November fällt aus

Eine Verkaufsöffnung an einem Sonntag ist in Bayern nur dann zulässig, wenn es einen maßgeblichen Anlass gibt, in dessen Kontext die Ladenöffnung stattfindet. So lauten die rechtlichen Vorgaben des Ladenschlussgesetzes. Die Lindauer Hafenweihnacht wäre ein solcher Anlass gewesen. Wegen der Sorge um die aktuell stark ansteigende Verbreitung des Coronavirus wurde die Lindauer Hafenweihnacht abgesagt. Damit ist der Anlass entfallen, der für einen Verkaufssonntag nötig wäre. Die Veranstaltung am Sonntag, 28. November, ist rechtlich somit nicht mehr möglich, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Stadt Lindau bedauert laut Mitteilung, dass der verkaufsoffene Sonntag nicht stattfindet, steht allerdings voll und ganz hinter der Entscheidung, die Hafenweihnacht abzusagen, „denn die Gesundheit und Sicherheit der Menschen haben oberste Priorität“.