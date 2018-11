Mit dem 17. Spieltag beendet die Bezirksliga Donau am Samstag und Sonntag, 1./2. Dezember, die regulär angesetzten Spiele im Kalenderjahr 2018. Am 8. Dezember findet noch das Nachholspiel der TSG Ehingen gegen den FV Neufra/Do. statt. Diese Partie hat Auswirkungen auf die Tabellensituation an der Spitze. Mit sechs Nachholbegegnungen (fünf vom 12. Spieltag, eine Partie vom 4. Spieltag) geht es dann in die Winterpause. Am 9. März startet die Rückrunde.

TSG Ehingen – SG Altheim (Sa., 14.30 Uhr; 3:0). - Die erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Wochen treffen aufeinander. Eine Serie wird am Samstag enden. Die Gäste sind seit sechs Partien unbesiegt, die Gastgeber sogar seit neun Spielen. Trotzdem ist die TSG daheim nicht unverwundbar. Aus den sieben Heimspielen gab es nur zwei Siege, aber vier Remis und eine Niederlage. Die Gäste haben auswärts immerhin schon neun Punkte geholt.

FC Laiz – SV Hohentengen (Sa., 14.30 Uhr). - Gegen den alten Rivalen aus der Göge steht der FC Laiz mit dem Rücken zur Wand. Zwar holte die Mannschaft aus den vergangenen drei Spielen vier Punkte, vom Tabellenende kommt Laiz aber nicht weg. Um so wichtiger wäre der zweite Heimsieg der Saison gegen den Tabellenachten. Die Gäste haben nur einen Punkt aus den jüngsten sechs Spielen geholt. Eins steht fest: Auch die Gäste sind verwundbar. Aus den bislang letzten vier Partien holte der FC daheim gegen den SVH drei Siege und ein Remis.

FV Bad Schussenried – FV Altshausen (Sa., 14.30 Uhr). - Gegen den Tabellenzwölften steht der Gastgeber vor dem zwölften Saisonsieg. Wenn es dazu kommen soll, dann müssen die Violetten die Negativserie daheim gegen Altshausen beenden. Denn die Gäste haben aus den vergangenen vier Begegnungen vier Siege geholt. Der Tabellenführer ist gewarnt. Der Gastgeber hofft auch darauf, dass er die bisherige weiße Heimweste weiter anbehalten darf. Fünf Siege gab es in sechs Spielen bei einem Remis. Auch das spricht für sich.

SG Hettingen/Inneringen – SV Uttenweiler (So., 14.30 Uhr). - Nach dem Punktgewinn in Bad Buchau will der Aufsteiger auch gegen den hohen Favoriten Uttenweiler punkten. Die Gäste haben nach der kleinen Ergebniskrise mit dem klaren 3:0-Sieg gegen Hundersingen bewiesen, dass die Ambitionen auf Rang eins weiterhin bestehen. Um dies zu untermauern ist der fünfte Auswärtssieg nötig. Der Gastgeber denkt gerne an den 10. Mai 2015 zurück. Damals schlug Hettingen den SVU in einem mitreißenden Spiel mit 5:3.

Spfr. Hundersingen – FC Krauchenwies/Hausen a.A. (So., 14.30 Uhr). - Der Höhenflug der Spfr. Kirchen wurde beim 0:3 in Uttenweiler gestoppt. Nach sieben Spielen ohne Niederlage soll gegen den Tabellenelften nun eine neue Serie gestartet werden. Die Gäste haben zuletzt dreimal in Folge verloren und fahren verunsichert zum Tabellensiebten. Der FCK/Hausen hat noch aus dem Vorjahr (0:4-Niederlage) Einiges gutzumachen.

FV Neufra/Do. – TSG Rottenacker (So., 14.30 Uhr). - Der FVN will daheim gegen den Tabellenvorletzten den fünften Heimsieg sicherstellen und damit den aktuellen Tabellenstand untermauern. Bei drei Punkten Abstand auf Rang eins ist alles möglich. Die Gäste sind seit sechs Spieltagen ohne Sieg. In der vergangenen Saison siegte die TSG Rottenacker knapp mit 1:0 beim FVN. Vielleicht gelingt auch diesmal eine Überraschung.

TSV Riedlingen – SGM Blönried/SV Ebersbach (So., 14.30 Uhr; 0:3). - Im Duell der Aufsteiger spricht die aktuelle Form für den TSV Riedlingen. Aus den jüngsten fünf Spielen holten die Rothosen elf Punkte und arbeiteten sich zwischenzeitlich bis auf Rang fünf nach vorne. Die Gäste brachten es dagegen nur auf vier Zähler. Der TSV Riedlingen kann sich am Sonntag für die klare 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel rehabilitieren.

SV Sigmaringen – SV Bad Buchau (So., 14.30 Uhr). - Keine einfachen Zeiten für die Kreisstädter. Der Rückstand auf einen einstelligen Tabellenplatz beträgt für den Vierten des Vorjahrs inzwischen neun Punkte. Gegen den Tabellensechsten wird vor allem die SVS-Defensive gefordert sein. Die beste Offensive der Liga, 37 Treffer, wird die Platzherren vor Probleme stellen. In der vergangenen Saison gelang dem SVS ein 3:1-Sieg. SV-Coach Helmut Ulmer wäre mit einer Wiederholung dieses Ergebnisses sicher einverstanden.