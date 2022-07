Verführerische Düfte in Wangen

Wangen (sz) - Mit Teamwork im besten Sinne ist die runderneuerte Schulküche kürzlich in der ehemaligen Anton-von-Gegenbaur-Schule in Betrieb genommen worden. Volkshochschulleiter Lorenz Macher stellte sie Mitgliedern der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Wangen für eine faire Kochaktion zur Verfügung. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, fand sich die Gruppe mit selbstgebackenen Kuchen, mitgebrachtem Tomatenpesto und spannenden internationalen Rezepten zum Kochen ein. Darunter war auch eine syrische Frau und ihre Tochter, die Hühnchen in Joghurtsoße kochten. In den Töpfen und Pfannen brutzelte ein asiatisches Fischcurry ebenso wie eine mediterrane Gemüsepfanne. Das alles füllte den Raum mit verführerischen Düften. Food-Fotografin Ronja Ramminger setzte die Gerichte auf jeweils passenden Tellern in Szene, hübschte sie mit Kräutern, Gewürzen oder staubendem Puderzucker auf und fotografierte sie schließlich. Die Bilder werden in Rezeptkarten eingearbeitet, die gemeinsam mit der Agentur Noyland entworfen wurden. Ihr Geschäftsführer Ruben Maier-Gerber gehört der Fairtrade-Gruppe seit Beginn an. Ausgegeben werden die Karten erstmals am Freitag, 9. September, nachmittags auf dem Marktplatz. Vorbeikommen ist ausdrücklich erwünscht, schreiben die Verwaltungsmitarbeiterinnen.