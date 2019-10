Der südbadische Fußballverein SG Kirchen-Hausen trägt am Mittwoch und am morgigen Donnerstag mit beiden aktiven Mannschaften verlegte Rundenspiele aus. Beide SG-Teams treten beim SV Hinterzarten an.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald: SV Hinterzarten – SG Kirchen-Hausen (Mittwoch, 19.30 Uhr). Die beiden ärgsten Verfolger des makellosen Tabellenführers FV Möhringen treffen in Hinterzarten im direkten Duell aufeinander. Mit 17 Punkten aus sieben Spielen stehen die Gäste etwas besser da als die Hausherren (15). Von einem Unentschieden würde wohl nur der FVM profitieren, denn dann würde der Vorsprung schon sechs Punkte betragen, ebenso bei einem SVH-Heimsieg. In der abgelaufenen Saison gab es in Pokal (5:4 n.V.) und Liga (1:1, 2:7) die unterschiedlichsten Ergebnisse.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald: SV Hinterzarten II – SG Kirchen-Hausen II (Donnerstag, 19.30 Uhr). Die jüngsten Ergebnisse zwischen den Teams sprechen für den Gastgeber (3:2, 9:1).