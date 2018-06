Verfolger warten auf Patzer von „Süd“

Mit nur fünf Nachholspielen ist die Kreisliga A I in die Winterpause gegangen. Es hat sich ein ausgeglichenes Mittelfeld gebildet, denn von Platz sechs bis Platz 13 beträgt der Abstand nur fünf Punkte. Souveräner Tabellenführer ist der SSV Ehingen-Süd. Die Vereine aus der Region Riedlingen weisen eine durchwachsene Bilanz auf.

SSV Ehingen Süd: „Wenn man vorne geschnuppert hat, will man es nicht hergeben“, sagt Trainer Christian Scheffold vom SSV Ehingen-Süd. Seine größte Enttäuschung war die 0:1-Niederlage in Unlingen zum Start, doch die Serie von 16 Spielen ohne Niederlage hat ihn wieder versöhnt. Scheffold sieht die Vorrunde daher sehr positiv. Die Verletzungen wurden gut kompensiert. Ende Januar beginnt die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde, die man ebenfalls erfolgreich bestehen möchte.

SG Öpfingen: Die SGÖ wurde vor Beginn der Runde als der große Favorit gehandelt. Trainer Stefan Rechtsteiner ist aufgrund der zahlreichen Verletzten mit dem zweiten Platz zufrieden. Man will sich gut vorbereiten und nach der Winterpause Gas geben. „Wie Ehingen-Süd in der Vorrunde warten wir jetzt auf Ausrutscher des Tabellenführers“, sagt Rechtsteiner. Während einige Stürmer verletzt pausieren mussten, war die Defensive sehr stark: „Wir haben siebenmal zu null gespielt“. Die größte Enttäuschung sei die Niederlage in Munderkingen gewesen.

SG Griesingen: „Es passt, der dritte Platz ist o.k.“, sagt Griesingens Trainer Andreas Braig. Anfangs sei es sehr gut gelaufen, doch ab Oktober gab es einige Schwächen, da einige Studenten nicht mehr regelmäßig am Training teilnehmen konnten. Positivstes Ergebnis war das 6:1 gegen Daugendorf. Negativ ist, dass Michel Lippmann längere Zeit verletzt fehlen wird. Eine Prognose wagt Andreas Braig noch nicht: „Es kommt darauf an, wie man aus den Startlöchern kommt“.

FV Schelklingen-H.: „Wir blieben neun Spiele in Folge ungeschlagen, doch die letzten beiden Niederlagen haben verhindert, dass wir vorne mitspielen“, sagt etwas enttäuscht Jens Kannemann, Trainer des FV Schelklingen-Hausen. Kannemann hatte erst nächste Saison damit gerechnet, dass seine Mannschaft soweit sei, um im Konzert der Großen mitzuspielen. „Wir hoffen, dass wir von Ausfällen verschont bleiben und wollen so schnell wie möglich 40 Punkte“, so der FV-Trainer.

SF Bussen: Abteilungsleiter Daniel Moll von den SF Bussen ist sehr zufrieden mit dem fünften Tabellenplatz und freut sich über eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage: „Wir haben das Zeug für die obere Tabellenhälfte, wollen uns zunächst aber frühzeitig den Klassenerhalt sichern“. Die letzte Runde sei ein mahnendes Beispiel. Moll hofft, dass die junge Mannschaft beisammen bleibt. Das Positivste seien die Siege in Ehingen und das 5:1 gegen Schelklingen/Alb gewesen, eine Enttäuschung das 0:5 gegen die SG Altheim.

SG Ersingen: „Wir sind im Soll, denn unser Saisonziel ist eine Platzierung zwischen eins und sieben“, sagt der Abteilungsleiter der SG Ersingen, Fritz Mayer. Größte Enttäuschung war das 0:2 gegen Ehingen II, das Positivste der Sieg in Daugendorf. Jetzt habe man mit Bülent Haki einen neuen Spielertrainer, der für 24. Januar das erste Training angesetzt hat und schon fünf Spiele anschaute. Dieser sieht noch Potenzial für einen Platz nach oben. „Die ersten drei Spiele haben es gleich in sich“, so Mayer.

VfL Munderkingen: „Die Punktezahl und der Tabellenplatz passen“, sagt Abteilungsleiter Felix Schelkle vom VfL Munderkingen. Man habe nicht mehr erwartet, doch hätten ihn die Niederlagen in Obermarchtal und Ingstetten enttäuscht. Das Schönste sei der Sieg in Oberdischingen gewesen, denn zuvor habe man über ein Jahr kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Saisonziel sei Platz fünf, denn man habe mehrere gleichwertige Spieler, die die entstehenden Lücken füllen können.

SF Donaurieden: „Hätte man uns vor der Runde gefragt, so wären wir mit dem jetzt Erreichten zufrieden gewesen“, sagt Donauriedens Abteilungsleter Robert Holoch. Den jungen Spielern fehle noch die Cleverness, was sich bei den letzten beiden Niederlagen gezeigt habe. Man habe auf Viererkette umgestellt und das brauche natürlich Zeit. Größte Enttäuschung war die Heimniederlage gegen Schelklingen/Alb, positiv der Sieg gegen Ehingen II. Da nun auch wieder Pascal Hafner zur Verfügung steht, hofft Holoch auf eine erfolgreiche Rückrunde.

SV Daugendorf: „Wir haben mehr erwartet und sind mit dem bisher Erreichten nicht zufrieden“, sagt Daugendorfs Vorsitzender Stefan Schmid. Es sei mehr drin gewesen, doch seit April habe Torwart Steffen Ebe gefehlt. „Wir waren öfters die bessere Mannschaft und haben verloren. Wir haben aus den gebotenen Chancen zu wenig Tore gemacht und waren in der Abwehr geschwächt.“ Größte Enttäuschung war das 1:6 in Griesingen. Ab jetzt ist Carsten Cordes im Team, von dem man sich einiges erhofft.

SG Altheim: „Wir haben nach unserer Rechnung drei Punkte zu wenig“, sagt der Trainer der SG Altheim, Holger Hartmann. Es brauche Zeit, um die jungen Spieler zu integrieren. Größte Enttäuschung sei das 0:4 gegen Daugendorf gewesen, am meisten hat den Trainer das 4:2 gegen Schelklingen-Hausen nach 0:2-Rückstand gefreut. Man wolle noch weiter nach vorne kommen, doch erstes Ziel sei der Nichtabstieg.

SV Oberdischingen: „Es lief nicht so, wie vorgehabt“, sagt Hartmut Pohl, Trainer des SV Oberdischingen. Nach gutem Start ist der SV Oberdischingen eingebrochen. Zeitweise fehlten acht Stammspieler wegen Verletzung oder Sperre. Pohl, der noch bis Ende der Saison 2012/13 beim SV Oberdischingen bleibt, hofft, dass die Mannschaft zusammenwächst. Während er mit den jungen Spielern zufrieden war, kritisiert er einige Etablierte, die nicht immer ihre Leistung abriefen.

TSG Ehingen II: „Durchwachsen, doch gegen Schluss wurden wir immer besser“, charakterisiert Thomas Handschell, Trainer der TSG Ehingen II, die Vorrunde. Man sei inzwischen in der Kreisliga A angekommen. Da andere seine Mannschaft zum Mitfavoriten stempelten, hätten alle Gegner mehr als hundert Prozent gegen die TSG gebracht. Ziel sei es, Erfahrung zu sammeln und den Klassenerhalt zu sichern. Wichtig sei der Sieg in Obermarchtal gewesen. Die Entwicklung des Teams sei positiv. Durch die stetige Rotation habe die Konstanz öfters gewackelt.

TSV Riedlingen: „Wir hatten vor der Runde viele Abgänge, und jetzt verabschieden sich auch noch Heinrich Weber und Simon Gegier“, bedauert der Trainer des TSV Riedlingen, Vefik Alatas. Daher sehe es für seine Mannschaft in der restlichen Rückrunde schlecht aus. Dazu stehe Goalgetter Enrico Morelli nicht immer zur Verfügung. Der Riedlinger Trainer sieht es aber positiv, dass die jungen Spieler gut mitziehen. Er kritisiert jedoch einige Schiedsrichter-Entscheidungen.

FC Schelklingen/A.: „Wir haben etwas unglücklich gespielt, einigen Spielern fehlt die Erfahrung“, bemängelt Trainer Berthold Werkmann vom FCS die bisherigen Leistungen. Auch habe kaum eine andere Mannschaft soviele Eigentore produziert wie sein Team. Es fehlte die Breite im Kader, dennoch habe der FC das Zeug, den Klassenerhalt zu schaffen, wenn alles passt. Besonders freute sich Werkmann über die Erfolge gegen Munderkingen und Öpfingen, am meisten ärgerte ihn das 1:5 gegen die SF Bussen.

SV Unlingen: „Wir haben mehr erwartet und sind mit dem bisher Erreichten natürlich nicht zufrieden“, ist Unlingens Spielertrainer Alexander Oberdorfer enttäuscht. Außer Torwart Jürgen Munding hatte man keine größeren Verletzungen zu beklagen. Der SV Unlingen habe gut angefangen und als einziger gegen den SSV Ehingen-Süd gewonnen, doch dann kam der Bruch und man habe sich nicht mehr gefangen. Jetzt heiße es, nach einer guten Vorbereitung in der Rückrunde Versäumtes aufzuholen. Oberdorfer ist überzeugt, dass der SV Unlingen wieder unten rauskommt: „In der Kreisliga A kann jeder jeden schlagen“, hofft Alexander Oberdorfer auf bessere Zeiten.

FC Marchtal: „Der FC Marchtal ist mit der Vorrunde nicht zufrieden“, sagt Abteilungsleiter Dominik Rammelmayr. Man habe zu viele Chancen liegen gelassen, doch nach wie vor sei das Ziel, die Klasse zu erhalten: „Wir werden uns nicht aufgeben“. Hoffnung besteht, dass Valentin Gombold nach der Winterpause wieder mitspielen kann. Positiv war der bisher einzige Sieg gegen den VfL Munderkingen, doch das 0:7 gegen den VfL war auch die größte Enttäuschung.