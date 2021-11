Vereint durch das Clown-Syndrom

Zum internationalen Tag der Behinderung wird die Oberteuringer Mühle am Freitag, 3. Dezember, bereits um 19 Uhr ein ungewöhnliches Komik-Theater passend zum Thema Inklusion auf die Bühne bringen. Das „Clown-Syndrom“ ist kein, wie der Titel vermuten ließe, Kinderprogramm, sondern ist ein Comedy-Programm für Jugendliche und Erwachsene, wie es in der Vorschau heißt.

Mit über 30 Jahren Theater- und Circuserfahrung sowie weltweiten Bühnenauftritten geht der Schweizer Olli Hauenstein neue Wege. In seinem Programm stehen zwei Künstler als „Oberschiedlich“ und „Unterschiedlich“ auf der Bühne, welche sich von Natur aus unterscheiden. Eric Gadient ist ein Schauspieler mit Down-Syndrom, beiden gemeinsam ist das Clown-Syndrom. Die beiden Schauspieler agieren gekonnt und überzeugend, hinreißend und berührend, sie stellen Hierarchien um und hinterfragen gängige Muster. Die Musik dazu liefert der Pianist Kaan Peeters.

Mit Angelrute, Netz und ohne doppelten Boden ziehen die beiden Protagonisten los um den großen Fang zu machen. Was sie aber an Land ziehen sind keine Fische, sondern unglaubliche Geschichten. „Mit viel Poesie, Musik und Humor agieren sie auf Augenhöhe und machen ihre Unterschiede irrelevant und gar unsichtbar. Das Zusammenspiel lebt von großen Gefühlen, Witz und Tiefgang, den unverkennbaren und einmaligen Merkmalen von Clown-Syndrom“, so die Vorschau.

Die Veranstaltung entstand in Kooperation mit Annika Taube, Leiterin der der Inklusionsstelle der Gemeinde. Sie wird außerdem gesponsert von der Vereinigung Bürger für Bürger, der Aktion Mensch, der Oberteuringer Bürgerstiftung und dem Schauspieler Martin Müller-Reisinger, was einen günstigen Eintrittspreis von zwölf Euro ermögliche, wie die Veranstalter schreiben.