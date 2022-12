Vereine-Stammtisch im Landkreis Lindau

Lindau (lz) - Auch im Dezember wird unter dem Motto „am 8. um 8“ ein Vereine-Stammtisch von der Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau ausgerichtet. Wie die Organisatoren mitteilen, findet der nächste Stammtisch nun am Donnerstag, 8. Dezember, um 20 Uhr im Gasthof Adler in Schönau-Grünenbach statt.

Auch in Grünenbach ist laut Leiter der Lindauer Servicestelle für Vereine, Karl Bosch, das Ziel, den Austausch und die Vernetzung unter den Vereinen im Landkreis Lindau zu fördern, auszubauen und zu erhalten. Dabei gibt der Vereinsberater Auskunft zu anfallenden Fragen rund um Vereinsführung, Vereinsrecht und Konfliktlösung in Vereinen. Zusätzlich können die Themen besprochen werden, die den Vereinsvertretern gerade unter den Nägeln brennen. So haben alle die Gelegenheit, Antworten auf Fragen und Probleme zu bekommen.

Die Teilnahme ist für Vereine im Landkreis Lindau kostenlos. Bitte per Mail anmelden: vereinsberatung@landkreis-lindau.de ist erwünscht.