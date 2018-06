Vereine kritisieren Zustand der Sporthallen als „unverantwortlich“

Der Zustand der Wangener Hallen bewegt die Sportler weiterhin: Dies ist bei der Hauptversammlung der MTG Wangen am Donnerstagabend deutlich geworden. „Es gibt massive Beschwerden, nicht nur unserer Sportler, sondern über alle Vereine hinweg“, sagte Vorstandssprecher Christoph Bührer. Das bestätigt Sportverbandsvorsitzender Gottfried Sauter: „Uns ist es wichtig, dass sich zügig was tut“, sagte er auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Sport- und Kulturamtsleiter Hermann Spang verweist indes auf bereits Abgehaktes, anstehende Dinge – aber auch das generelle Problem der Stadt, die viele Gebäude zu unterhalten habe: „Wir können nicht alles auf einmal machen.“

Christoph Bührer nutzte die Hauptversammlung von Wangens größtem Sportverein, um seine Sicht auf die Situation der Wangener Turnhallen zu schildern. Er kritisierte sanitäre Zustände, Umkleidekabinen und fest montierte Turngeräte, die nicht mehr den Anforderungen entsprächen: „Wir haben den Sportverband eingeschaltet, um die Dinge zu sammeln, zu bündeln und bei der Stadt einzubringen.“ In diesem Zuge forderte Bührer die Mitglieder auf, offene Augen zu haben und Defizite zu melden.

Noch deutlicher wird Sportverbandsvorsitzender Gottfried Sauter: Er nennt die Situation zum Teil „unverantwortlich“, vor allem, wenn es um den „abgelaufenen Tüv bei Geräten“ oder „nicht mehr zulässige Kletterwände“ gehe. Auch Wangens oberster Sportvertreter moniert manche Sanitäranlagen sowie in einigen Hallen marode Hallenböden. Konkret bezeichnet er die Sanitäranlagen und Umkleiden im Eisstadion als „sehr schlimm“. Ersteres gelte auch für die Alte Sporthalle sowie das Allgäustadion.

Sauter: Schlecht für Vereine,Schüler und die Außenwirkung

Dies und anderes mehr sei aus drei Gesichtspunkten schlecht: für die Sport treibenden und die Hallen nutzenden Vereine, für Schüler wie Lehrer – aber auch wegen der Außenwirkung der Stadt. Nach Ansicht Sauters gebe diese mit diversen Hallen bei auch von auswärtigen Gästen besuchten Großveranstaltungen ein schlechtes Bild ab. Beispielhaft nennt er Heimspiele der MTG-Handballer mit mehreren hundert Zuschauern.

Zwar differenziert Sauter bei seiner Hallenkritik zwischen Stadt und Ortschaften. Außerhalb der Kernstadt seien die Gebäude und deren Inneres besser in Schuss – möglicherweise auch, weil sich Ortschaften und Hallenwarte dort besser kümmerten. Zugleich erklärt er aber auch, dass die Stadt um die Mängelliste der Sportler wisse. „Die Stadt hat von uns schriftlich, was getan werden muss.“

Letzteres bestätigt Kultur- und Sportamtsleiter Hermann Spang im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Eine entsprechende Liste habe man vor einiger Zeit „auf Anfrage“ erhalten. Er sagt: „Wir wissen, dass es Mängel gibt.“ Allerdings verweist er auch auf bereits Erledigtes und in Kürze Anstehendes.

Zum ersten Bereich zählt Spang den 2017 bereits erneuerten Boden der Turnhalle in Deuchelried. Gleiches stehe im Sommer in der Ebnethalle an. Auch bei den Sportgeräten sei inzwischen „das Allermeiste okay“. So sei eine von der Stadt beauftragte Fachfirma im vergangenen Jahr durch die Hallen gegangen, um entsprechende Mängel zu prüfen und direkt zu beseitigen. Entweder durch Reparaturen oder Neuanschaffungen. Dies gelte etwa für die Ebnethalle, in der Sprungkästen erneuert worden seien, aber auch für erneuerte Taue in der Berger-Höhe-Halle. Auf jeden Fall aber habe man „beanstandete Geräte aus dem Verkehr gezogen“. Zudem liege jetzt ein Angebot vor für Fälle, bei denen Sofortmaßnahmen nicht möglich gewesen seien.

Spang: „Wir können nichtalles auf einmal machen“

Um Verständnis wirbt der Amtsleiter bei den baulichen Zuständen von Hallen. Hier könne die Stadt „nicht alles auf einmal machen“. Ähnlich hatte sich auch OB Michael Lang bei der Hauptversammlung des Sportverbands im November 2017 geäußert. Damals war die seit längerem schwelende Kritik an den Hallenzuständen schon einmal öffentlich Thema.

Hermann Spang weist in diesem Zusammenhang auf teure und auch sonst aufwendige Großprojekte hin: „In der Praßberghalle steht im Grunde eine Generalsanierung an.“ Bekanntermaßen gilt die auch für die Alte Sporthalle. Hier gibt es prinzipiell drei Alternativen: Sanierung, Abriss und Neubau oder Sanierung sowie Neubau.

Die letzte Variante träfe möglicherweise für den Fall zu, sollten sich Stadt und Landkreis beim gemeinsamen Bau einer neuen Sporthalle nahe des Beruflichen Schulzentrums einig werden. Laut Spang stünden zu diesem Thema jetzt Gespräche mit der Kreisverwaltung an. Zu klärende Themen: die (finanzielle) Beteiligung des Kreises und der noch offene Standort. Dieser war zuletzt auch im Gemeinderat noch strittig.

Der Kultur- und Sportamtsleiter kündigt zwar an, das Thema „möglichst bald“ wieder auf der Tagesordnung des Wangener Stadtparlaments sehen zu wollen. Wann dies geschehen kann, ließ er aber offen: „Da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.“