Vereine können IsnyPunkte jetzt abgeben

Achtung Vereine: Von Mittwoch, 15., bis Freitag, 17. Dezember, können die IsnyPunkte aus den Sammelboxen abgegeben werden. Die IsnyPunkte werden in der Isny Info im Hallgebäude entgegengenommen. Der Gegenwert wird Anfang nächsten Jahres von Isny Aktiv e.V. ausgezahlt. Das gibt das Büro für Stadtmarketing in einer Mitteilung bekannt.

In vielen Isnyer Geschäften und Lokalen erhalten Kunden für einen Einkauf ab zehn Euro IsnyPunkte. Die können sie sammeln und später in den gleichen oder anderen Läden in Isny einlösen. Für einen Einkauf von zehn Euro gibt es zehn IsnyPunkte, die wiederum zehn Cent wert sind. Ein Kreislauf von Geschäft zu Geschäft, bei dem die Kunden in Isny gehalten werden sollen, indem sie den Bonus nur vor Ort erhalten. Eingeführt wurde das Kundenbindungssystem vom Stadtmarketingverein Isny Aktiv.

Das IsnyPunkt-System ist aber auch ein Beitrag zur Vereinsförderung in Isny. Denn die Punkte können von den Kunden gespendet werden. In vielen Läden stehen Sammelboxen Isnyer Vereine bereit und die werden nicht nur von den Vereinsmitgliedern gefüllt. Viele Isnyer unterstützen so ihre Lieblingsvereine.

Die Boxen sollten nun geleert und die IsnyPunkte ausgezählt werden. Zusammen mit dem Formblatt, das auf der Homepage von Isny Aktiv zu finden ist und in dem die aktuellen Kontodaten des Vereins eingetragen werden müssen, werden sie kurz vor Weihnachten in der Isny Info entgegengenommen. Isny Aktiv schreibt den Vereinen den Gegenwert der IsnyPunkte Anfang 2022 in Euro gut. Vereine, die ihre IsnyPunkte korrekt sortiert und gebündelt abgeben, erhalten als Dankeschön 1000 Punkte extra. Als besondere Belohnung fürs fleißige Sammeln erhalten die drei Vereine mit den meisten Punkten zusätzlich eine Bonuszahlung von Isny Aktiv. Der Verein mit den meisten Punkten erhält 1500 Punkte extra, der zweitplatzierte Verein 1000 Punkte und der drittplatzierte 500 Punkte.