Vereine des Stadtverbands für Musik sagen alle Konzerte ab

Das Städtische Blasorchester, Viva La Musica und das Kammerorchester verzichten angesichts der „dramatischen Lage“, so die Stadtverwaltung in Bezug auf CoronaInfektionen auf die angekündigten Konzerte an den nächsten drei Wochenenden.

Gar nicht leicht machten es sich drei Vereine des Stadtverbands für Musik mit ihrer Entscheidung, so die Stadtin einer Pressemitteilung. Alle hatten schon vergangenes Jahr ein Konzert ausfallen lassen müssen und sich umso mehr auf die Aufführung in diesem Jahr gefreut.

Nachdem im Gemeindeart über die äußerst belastete Situation in der Kreisklinik informiert worden war und die Stadtverwaltung beschlossen hatte, auf alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte in ihrem Einflussbereich zu verzichten, kam sie mit diesem Wunsch auch auf die Vereine zu.

Nach langen Beratungen haben die betroffenen Vereine beschlossen, gemeinsam vorzugehen und ihre Konzerte im Jahr 2021 abzusagen.

Folgende Veranstaltungen werden nicht vor Publikum stattfinden:

• Das Jahreskonzert „Wir ziehen alle Register“ des Städtischen Blasorchesters am Samstag, 20. November.

• Die Jubiläumsgala des Fördervereins der Städtischen Musikschule „Viva la Musica“ am Samstag, 27. November

• Das Adventskonzert mit einer Hommage an Siegfried Burger des Tuttlinger Kammerorchesters am Samstag, 4. Dezember.

Alle Konzerte waren gemäß der Alarmstufe des Landes Baden-Württemberg als 2G-Veranstaltungen geplant. Allerdings wäre speziell bei der Gala von „Viva la musica“ eine hohe Anzahl noch nicht vollständig geimpfter Kinder auf einer vergleichsweise kleinen Bühne gewesen, so dass es nahe lag, dieses Konzert abzusagen. Daraufhin erklärten sich die anderen Vereine im Stadtverband solidarisch und sagten ihre noch ausstehenden Veranstaltungen ebenfalls ab.

„Die Absagen sollen nicht heißen, dass Kulturveranstaltungen unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich sind“, so Kulturabteilungsleiter Claus-Peter Bensch. „Im Einzelfall muss man aber immer hinterfragen, welche Veranstaltung vertretbar ist und welcher eher weniger.“ Umso mehr Respekt habe er vor der Entscheidung des Stadtverbandes. Wie die Vereine mit ihren einstudierten Programmen verfahren, ob ein Konzert zum Beispiel im Livestream übertragen oder nachgeholt wird, wird noch bekannt gegeben.