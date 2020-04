Vereine dürfen nicht von der Bildfläche verschwinden

Bad Waldsee/Aulendorf (sz) - Das Coronavirus ist das beherrschende Thema dieser Tage und hat das öffentliche Leben beinahe zum Erliegen gebracht. Welche Meinungen Bad Waldseer und Aulendorfer zur derzeitigen Situation haben und wie sie damit umgehen, das soll die neue Rubrik „Mutmacher – Gedanken zu Corona“ in den kommenden Ausgaben hervorheben. Heute: Rolf Reitzel, Zunftmeister der Narrenzunft Aulendorf.

Wir in Oberschwaben haben das Glück, dass unsere Vereine das kulturelle Leben in allen Facetten am Leben halten und das Leben lebenswert machen. In dieser Zeit, in der alle Kontakte massiv eingeschränkt sein müssen, ist für alle, ob sie nun im Verein in der Verantwortung stehen oder nur gerne aktiv sind, das Vereinsleben zum Erliegen gekommen. Diese Pandemie darf aber unsere Vereine nicht so schädigen, dass sie von der Bildfläche verschwinden. Sicherlich werden einige Vereinsheime ihre Umsätze nicht in kurzer Zeit ausgleichen können, auch geplante Veranstaltungen, die ausfallen oder verschoben werden müssen, werden manche Vereine in finanzielle Nöte bringen.

Wegen dieser Ausfälle sollte es in den künftigen Planungen aller wichtig sein, dass ein Ersatztermin nicht mit anderen Vereinen kollidiert. Um allen zu ermöglichen, ihre Verluste oder Einnahmeausfälle zu kompensieren, sollten dann nicht an einem Wochenende überall Feste gefeiert werden – und in den Wochen danach ist nichts mehr los. Und selbstverständlich sollte in den Planungen berücksichtigt werden, dass sehr viele private Haushaltskassen durch Kurzarbeit oder Freistellungen in Schieflage geraten sind und nicht in kürzester Zeit wieder ausgeglichen werden können. Deshalb sollten wir in den Vereinen auch darauf Rücksicht nehmen, dass unsere Gäste nicht direkt nach Beendigung der Kontaktsperren sofort wieder unsere Feste besuchen können.

Nun in eigener Sache. Wir, die Narrenzunft Aulendorf, planen unser Landschaftstreffen der Landschaft Oberschwaben-Allgäu am 30. und 31. Januar nach wie vor ohne Einschränkungen. Sollten wir doch gezwungen werden, das Landschaftstreffen absagen zu müssen, wird die Welt nicht untergehen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wann es stattdessen stattfinden könnte ist derzeit nicht absehbar, da wir den Termin mit unseren Zünften aus der Landschaft absprechen müssten. Bleiben Sie gesund.

Rolf Reitzel, Zunftmeister Narrenzunft Aulendorf