Verein „Unisono“ stärkt die Freundschaft mit Solarolo

Erlebnisreiche Tage haben die Mitglieder des Partnerschaftsvereins „Unisono“ aus Kirchheim am Ries und der Kirchheimer Posaunenchor in der italienischen Stadt Solarolo verbracht. Als Höhepunkt hat der Posaunenchor ein Standkonzert im Kleinstaat San Marino gegeben.

Am Morgen des Himmelfahrtstages machte sich der Bus mit 34 Personen auf den Weg nach Solarolo bei Ravenna. Nach der Ankunft begann der Aufbau des Standes des Partnerschaftsvereins. Am Stand wurden schwäbische Spezialitäten angeboten. „Wir haben viele Stammgäste, die fast jeden Abend an unseren Stand kommen“, sagte Günter Ott, der stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftsvereins.

Für die Besucher wurden zwei Ausflüge organisiert: Zunächst stand ein Strandbesuch bei Ravenna auf dem Programm. Die Republik San Marino wurde am Folgetag angesteuert. Der Posaunenchor unter der Leitung von Jochen Würth hatte die Genehmigung, beim „Palazza Pubblico“ vor dem Regierungssitz in San Marino ein Standkonzert zu geben. Zahlreiche Besucher blieben stehen und hörten zu. „Es war ein besonderes Erlebnis, hier aufzuspielen“, freuten sich die Musiker.

Beeindruckend war auch die Messe im Freien auf dem zentralen Platz von Solarolo. Für ein gutes Bild sorgten die Fahnenabordnungen. Auf deutscher Seite hielten Moritz Deger und Yannis Fuchs die Fahnen hoch. Don Tiziano Zoli, der den Gottesdienst feierte, freute sich, dass ein protestantischer Posaunenchor die katholische Messe bereicherte. Kirchheims Bürgermeister Willi Feige war ebenfalls nach Solarolo gereist. „Wir haben uns hier bestens präsentiert“, lobte Feige den Verein und den Posaunenchor.