Verein Schweizer Kinder und Rüdiger Bauer beschenken Mädchen und Buben im Hochwassergebiet

Friedrichshafen (sz) - Der Anruf von Hildegard Nagler, Vorsitzende des Vereins „Schweizer Kinder“, kam überraschend: Ob Rüdiger Bauer (ganz hinten), Inhaber von dem Schreibwarengeschäft „gut schreiben, schenken, lesen“ in Friedrichshafen, bereit wäre, den Verein mit einer Schulranzen-Aktion für Mädchen und Jungen aus dem Hochwassergebiet zu unterstützen. Rüdiger Bauer sagte sofort zu. Er kam dem Verein beim Kauf der Schulranzen finanziell entgegen und spendete zehn Schul-Rucksäcke mit Zubehör. Der Verein bezahlte knapp 2000 Euro, die ein Mitglied für diesen Zweck gespendet hatte. Stellvertretend für das über 80-jährige „Schweizer Kind“, das den Betrag gespendet hatte, schickten (von links) Anne Rüping aus Wasserburg, Rita Kramper aus Friedrichshafen, Gabriele Odemer aus Nonnenhorn und Hildegard Nagler aus Wasserburg gemeinsam mit Rüdiger Bauer die 20 Schulranzen und die zehn Rucksäcke mitsamt Zubehör auf die Reise. Der Verein Schweizer Kinder hat sich einer Aktion der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen angeschlossen, die für die Verteilung sorgen wird – allein in Bad Neuenahr sind neun von zwölf Schulen zerstört. „Wir hoffen, dass wir den Kindern, die es eh schon schwer haben, eine Freude machen“, sagen Hildegard Nagler und Rüdiger Bauer.