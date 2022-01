Verein Schuhmuckl: Corona-Situation bringt schwere soziale Verwerfungen in Kolumbien

Erschütternd einerseits und ermutigend andererseits ist der Bericht von Stefan und Magnus Schuhamcher über das zurück liegende Vereinsjahr und die Aktivitäten von Schuhmuckl zur Hilfe von Kindern in Kolumbien.

Überschattet und prägend sei auch das Thema Corona gewesen. „Die Kinder, die zum Beginn des neuen Jahres wieder in unser Förderzentrum kamen, waren erschreckend ausgemergelt und ausgehungert.“ Ihre Eltern hätten in der ganzen Covid-Zeit kaum Möglichkeiten gehabt, Geld zu verdienen. Oft blieb deshalb das Essen auf der Strecke. Es seien zwar immer wieder Hilfspakete für die Kinder und ihre Familien geschnürt worden, „aber dieses Ausmaß des Hungers war überraschend und überwältigend“.

Deshalb hat Schuhmuckl wieder entschieden, nach dem Schuljahresende im November das Essensprogramm weiterlaufen lassen, um in der sich noch verschlimmernden Situation das Essen sicher zu stellen.

Doch warum ist die Situation für die Familien dieser Gegend so prekär? Während 2020 vor allem der dramatische, coronabedingte Einbruch der Touristenbesuche in Cartagena, verschiedene Lockdowns und andere Maßnahmen zum Verhängnis der ärmsten Familien geworden seien, so kam 2021 die direkte Folge davon dazu, so der Bericht.

Die bedürftigen und ärmsten Menschen des Viertels Villa Corelca in dem das Förderzentrum liegt, hätten, weil sie kein Geld mehr verdienen konnten, bei „privaten“ Geldverleihern Geld aufnehmen müssen, um über die Runden zu kommen. Doch sie verdienten nichts, um die Kredite zurück zu zahlen. Viele Geldverleiher wurden überfallen und ausgeraubt. Folglich seien auch keine Geldverleiher mehr gekommen. „Das verschärfte also unter anderem die sozialen Unruhen in diesen Vierteln, andererseits hat das den Zugang zu Geld aktuell zunehmend unmöglich gemacht.“

Immer wieder habe auch zu sozialen Unruhen geführt, dass während des Lockdowns die Leute in ihren Häusern bleiben sollten. Die Kultur und das Leben Cartagenas finde aber vor allem auf den Straßen und gemeinsam draußen statt. Hier treffe man sich, hier sei man unterwegs und mache seine Geschäfte. In die Häuser gehe man nur um zu schlafen oder gelegentlich auch um zu essen. „Die „Infrastruktur“ in den Häusern ist, anders als bei uns, gar nicht darauf ausgerichtet, dort längere Zeit zu verbringen. Dieser Zwang zu einem ungewohnten und als unnatürlich empfundenen Eingesperrtsein, hat vielerorts den Geduldsfaden reißen und damit die Gewaltbereitschaft erhöhen lassen“, so der Bericht weiter.

In Deutschland wurde die Arbeit neben der Unterstützung durch die Mitglieder uns Spender auch anders unterstützt. Erst wegen Regens draußen, und dann wegen der neuen Coronabestimmungen beim Ausweichtermin in einem Raum habe ein geplantes Benefizkonzert mit „Soundstorm“ nicht stattfinden können. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir freuen uns riesig darauf, dieses Konzert dann aber in 2022 – hoffentlich unter besseren Rahmenbedingungen – stattfinden zu lassen.“

Im Herbst habe dann der Hammereisenbacher Holzbildhauer und Künstler Wolfgang Kleiser im Rahmen seiner Ausstellung im Spaichinger Gewerbemuseum eine Statue gestiftet. Der Verkaufserlös floss in vollem Umfang in die Arbeit für die Kinder in Kolumbien. Kleiser sei ein treuer und jahrelanger Unterstützer von Schuhmuckl e. V. .

In der zweiten Jahreshälfte habe es aber auch eine unangenehme Entwicklung gegeben, die den Verein jetzt vor eine neue Herausforderung stellt. Die Stadt Cartagena habe, ohne mit den Anwohnern zu sprechen, einfach über die Häuserfront eine Starkstromleitung und Stromleitung gebaut. Ohne Vorwarnung oder Absprache.

Der Verein habe sofort mit Experten in Deutschland und den Behörden in Kolumbien Kontakt aufgenommen, um die Tragweite und die Folgen dieser Entwicklung feststellen zu können. Bedauerlicherweise sei seitens der Behörden in Cartagena keinerlei Hilfe zu erwarten.

Die Experten, mit denen man sich in Deutschland unterhalten habe, warnten mittel- und langfristig vor negativen Auswirkungen der Starkstromleitungen in unmittelbarer Nähe des Förderzentrums für Kinder und Erwachsenen, die sich darin aufhalten. „Also müssen wir hier entsprechend tätig werden.“

Aktuell schaue sich der Verein nach einem neuen Standort um, „weil dieser Zustand auf Dauer nicht trag- beziehungsweise haltbar sein wird.“ Luz Elena, die den Verein vor Ort vertritt, sei schon unermüdlich auf der Suche nach Alternativen.

Das Thema einer Standortverlegung werde Schuhmuckl in 2022 sehr intensiv begleiten. „Damit wir dieses Projekt und auch unsere weiteren Programme bewältigen können, brauchen wir auch in Zukunft Ihre geschätzte Unterstützung“, so die Brüder Schuhmacher. Und weiter: „Insgesamt können wir voll Stolz berichten: Viele Aktionen, Programme und Projekte haben wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, dass die erzwungene Trennung und das Chaos, das die Menschen auseinanderbringt, nicht nachhaltig ist.

Denn dank einem starken Miteinander und treuen Zusammenhalten mit unseren Freunden Luz Elena und ihrer Stiftung vor Ort und unseren Freunden vom Mutlanger Förderverein, konnten wir all das stemmen.“

Dazu komme die alles entscheidende Hilfe der Mitglieder, Spender und Interessenten. „Alle wohlwollenden, wertschätzenden und unterstützenden Hilfen in diesem Jahr machen uns zuversichtlich, dass wir auch zukünftig viele Kinderaugen zum Strahlen bringen können.“