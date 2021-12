Verein „Hope for Africa“ aus Tannhausen setzt sich für Kinder und Frauen in Nakuru ein

Über amazon.smile kann man den Verein kostenlos unterstützen, indem man die Organisation „Hope for Africa“ auswählt. Spendenkonto: Hope for Africa e.V., IBAN DE72 6149 1010 0260 7010 17,

Der gemeinnützige Verein „Hope for Africa“ aus Tannhausen engagiert sich seit 2018 in der kenianischen Stadt Nakuru nördlich von Nairobi. Im Februar 2019 gründeten Jürgen und Heike Köpfer dort in den Slums eine Schule, die auch den ärmsten Kindern den Zugang zu Bildung ermöglichen soll. Begonnen hat die Schule damals mit rund 20 Kindern. Mittlerweile ist das Projekt auf 114 Kinder gewachsen. Ermöglicht wird dies durch Menschen, die mit einem monatlichen Beitrag von 33 Euro eine Patenschaft für ein Kind übernehmen und dafür sorgen, dass dieses Kind neben Bildung und Wertevermittlung auch Nahrung und Kleidung erhält.

Das Interesse der Kinder, am Schulbesuch teilzunehmen, ist deshalb sehr hoch. Die Pandemie hat die Situation vor Ort deutlich erschwert, so Heike Köpfer: „Die Preise steigen beinahe täglich und der Kampf ums Überleben in den Slums wird immer schwerer.“ Die halbjährlichen Besuche des Projektes konnten so seit März 2020 auch nicht mehr erfolgen.

Jürgen und Heike Köpfer sind dennoch sehr froh, dass bereits 98 Kinder in Patenschaften vermittelt werden konnten. Das bedeutet aber auch, dass 16 Kinder noch keinen Paten haben.

Eine weitere Säule in der Arbeit des Vereins ist die berufliche Qualifizierung, insbesondere von Frauen. 2020 gründete das Team um Jürgen Köpfer eine Nähschule für Frauen, um ihnen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Auf diese Weise haben im laufenden Jahr neun Frauen eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Näherin absolviert und wurden den in ersten Arbeitsmarkt integriert.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Motto des Vereins. Das Ziel ist nich,t eine Vollversorgung anzubieten, sondern die Menschen zu befähigen, um selbst nachhaltig für ihren Unterhalt zu sorgen. Das nächste Ziel ist, jungen Menschen eine Ausbildung zu finanzieren. Auch die Vergabe von Mikrokrediten zum Schritt in die Eigenständigkeit steht laut Köpfer auf der Agenda des Vereins.

Der Verein mit Sitz in Tannhausen ist sehr froh darüber, dass der DRK-Kreisverband Ostalbkreis das Projekt seit dem Herbst mit den Erlösen seiner Second-Hand-Boutiquen „Rot Couture“ in Aalen und der „Schatzkammer“ in Bopfingen unterstützt. Dadurch können einige Investitionen vorgezogen werden.