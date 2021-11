Verein hält Hauptversammlung ab

Die Jahreshauptversammlung des Reitsportzentrums (RSZ) am Bussenberg hat in der alten Schule in Wennedach stattgefunden. Pandemiebedingt konnte nicht wie üblich das Reiterstübchen der Anlage genutzt werden, weshalb man in den größeren Raum der alten Schule ausweichen musste, um den Abstands- und Hygieneregeln des Landes Baden-Württemberg gerecht zu werden.

Zu Beginn begrüßte der 1. Vorsitzende, Wolfgang Steinhauser, die anwesenden Vereinsmitglieder. Seinen Jahresbericht begann er mit einem Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2020, in welchem eine Jahreshauptversammlung und zwei Ausschusssitzungen des Vorstands stattfanden. Es folgte der Bericht der Schriftführerin, Katja Sailer, die über die Turniersaison 2020 berichtete, die trotz pandemiebedingter zwangspause erfolgreich verlief. Daraufhin berichtete sie über Dressur- und Springstunden, Arbeitsdienste, Zugänge von Mitgliedern wie auch Ausblicke auf das restliche Jahr 2021. 2020 und 2021 konnte durch großzügige Spenden ein kompletter Turnierparcour angeschafft werden, der den Reiterinnen und Reitern ein Training unter Turnierbedingungen ermöglicht. Anschließend berichtete Kassenwart Daniel Steinhauser ausführlich über die Einnahmen und Ausgaben des RSZ am Bussenberg. Der Verein befindet sich nach wie vor in einer geordneten und überschaubaren finanziellen Lage.