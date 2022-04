Verein blickt positiv in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 96. Generalversammlung des Durchhauser OGV im Gasthaus „Stehle-Stüble“ stand unter dem Motto „Hurra, wir leben noch“ und blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft. Zwar sind einige der gemeinsamen Aktionen ausgefallen, aber dem Hobby der Obst- und Gartenpflege konnten die Mitglieder auch während der Pandemie ungehindert nachkommen.

In Durchhausen wurden zwei Kreisveranstaltungen zur Streuobstpflege durchgeführt. Den „Tag des Baumes“, die Teilnahme am Förderprogramm des Landes zur Streuobstpflege, das Pflanzen von Friedhofsbäumen, sowie die Bewertung des Blumenschmucks, eine Gedenkfeier zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit beim nachwachsenden Denkmal konnten veranstaltet werden. Kurt Höfler und Bernd Schorpp vertraten den Landkreis auf einem Info-Stand bei der Landesgartenschau in Überlingen.

Traditionsgemäß pflegt der OGV den Kreisverkehr, den Latschariplatz und das „RosalesKreuz“. In diesem Jahr gestaltete der Verein den Seniorennachmittag der Gemeinde. Kassiererin Margot Stehle konnte einen positiven Kassenstand verlesen. Sie bedankte sich bei Helmut Blessing für die großzügige Spende.

Bei der Entlastung der Funktionäre bedankte sich Bürgermeister Simon Axt für die aktive Mitarbeit der Gartenfreunde im Gemeindeleben. Bei den fälligen Neuwahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: Siegfried Lutz (2. Vorstand): Helmut Ganter, Bernd Schorpp und Georg Walter (alle Beisitzer); Günter Häring und Elmar Mattes (beide Kassenprüfer). Neu hinzugewonnen werden konnte als Beisitzerin Renate Dietsch und als Jugendbeauftragte Elena Schorpp. Für dieses Jahr plant der OGV einen Ausflug an den Bodensee, einen Streuobsttag für die Jugend und will sich an der Gestaltung der Außentreppe des Vereinshauses beteiligen.