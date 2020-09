Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

Aalen (an) - Auf erste Warnstreiks müssen sich die Bürger zwischen Bodensee und Aalen einstellen. Am Mittwoch machen Beschäftigte der Stadt Friedrichshafen den Anfang. ver.di ruft Beschäftigte der Baubetriebe in einen mehrstündigen Warnstreik. Das NULL-Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde bei Bund und Kommunen „empfinden die Betroffenen als Hohn und Missachtung ihrer täglichen Arbeit“, gibt Maria Winkler, Geschäftsführerin des ver.di Bezirk Ulm-Oberschwaben die Stimmung wieder. „Das ist staatlich verordneter Reallohnverlust - die Antwort der Beschäftigten wird deshalb deutlich ausfallen.“

Am Mittwoch früh werden Beschäftigte der Stadt Friedrichshafen in einen mehrstündigen Ausstand gerufen. Die kommunalen Arbeitgeber haben in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen kein Angebot vorgelegt. „Jetzt wollen sie auch noch Geld von den Beschäftigten“ empört sich Maria Winkler. Geht es nach den Vorstellungen der Arbeitgeber soll die Leistungsprämie nur noch an wenige ausgeschüttet werden, 80 Prozent sollen leer ausgehen. Mit Einführung des TVöD vor 14 Jahren wurde seinerzeit das Urlaubsgeld in eine Leistungsprämie umgewandelt.

Mit Arbeitsniederlegungen ist in den kommenden Tagen zu rechnen, „dann auch in weiteren Städten des ver.di Bezirk“, kündigt Maria Winkler an. Die Warnstreikwelle rollt im ver.di Bezirk Ulm-Oberschwaben von Süden nach Norden und wird am Donnerstag in Ulm und Aalen ankommen. „Mit den Warnstreiks soll den Arbeitgebern deutlich gemacht werden, dass die Beschäftigten die Spielchen der Arbeitgeber am Verhandlungstisch endgültig satthaben.“ Für Maria Winkler sind die wirtschaftliche Krise und sinkende Steuereinnahmen kein Argument gegen eine angemessene Anerkennung der Arbeitsleistung. „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben ein Recht auf gute Bezahlung“.