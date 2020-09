Nach dem Coronafall an der Kilian-von-Steiner-Schule werden die Testergebnisse der Lehrer und Schüler ab Freitag erwartet. Derweil wurde ein weiterer Fall im Raum Laupheim bekannt. Ein mit dem Virus Infizierter hat an einer privaten Geburtstagsfeier in einer Bude in Mietingen teilgenommen. Die Kontaktpersonen sind noch nicht alle identifiziert.

Seit Mittwochabend ist bekannt, dass ein 21-jähriger Teilnehmer der Feier in Mietingen mit dem Coronavirus infiziert ist, teilt das Landratsamt Biberach mit.