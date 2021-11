Verdächtiger Busfahrer spricht in Weißenau Kinder an

Mehrere Eltern sind beunruhigt. Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, hat offenbar schon vergangene Woche am Dienstag ein Busfahrer in Weißenau Kinder in verdächtiger Weise angesprochen. Die drei Buben waren kurz nach 13 Uhr an der Bushaltestelle am Weißenauer Torplatz unterwegs, als der bislang unbekannte Mann sie aus einem grau-schwarzen Reisebus mit getönten Scheiben heraus ansprach. Der Fahrer dieses Busses bot den Kindern an, sie nach Oberzell mitzunehmen. Als die Jungen daraufhin Abstand hielten und zur Seite gingen, fuhr der Mann davon. Laut Polizeibericht sprach er Deutsch ohne Akzent. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dessen Reisebus geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 803-3333 bei den Ermittlern des Polizeireviers Ravensburg zu melden.