Verbraucherportal zeichnet Service des Stadtwerks am See aus

Spitzenbewertungen für das Stadtwerk am See gab es vom unabhängigen „Energieverbraucherportal“. Das Portal untersucht jährlich den Service von rund 400 Energieversorgern. Das Stadtwerk am See bekam die höchste Bewertung als „Top-Lokalversorger“. Sehr positiv bewerteten die Prüfer Preise, Kundenservice, Transparenz und Energiezukunft, wie das Stadtwerk am See mitteilt.

„Besonders gefreut haben wir uns, dass wir nicht nur im Service punkten konnten, sondern auch im Preis und das bei einem hervorragenden Kundenservice“, so Stadtwerk am See-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. „Die Auszeichnung zeigt: Wir sind einer der ‚Klassenbesten‘.“ Eine Bestätigung, die vor allem in unsicheren Zeiten mit stark ansteigenden Energiepreisen gut tue und Kunden Orientierung gebe. Das Energieverbraucherportal prüft und bewertet Preis-Leistungs-Verhältnis, Preisgarantien, Kommunikation und Fairness zum Beispiel bei Kündigungsbedingungen.

Mit seiner neuen Internetseite, dem neuen Kundenportal und dem Ausbau digitaler Service-Angebote konnte das Stadtwerk in diesem Jahr besonders punkten. „Ein faires, transparentes Miteinander ist uns wichtig“, erklärt Bürkle. „Wir informieren, erklären und stehen im permanenten Austausch mit Kundenbeiräten und Partnern. Das schafft gegenseitiges Verständnis und fördert neue, kreative Ideen.“

Punkten konnte das Stadtwerk auch mit seinem Engagement für Ökologie und die Region. Der Energieversorger biete verschiedene Ökostrom- und Ökogas-Tarife auch in der Grundversorgung, baut Nahwärme, E-Mobilität und Photovoltaik konsequent aus und leiste damit einen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität in Überlingen und Friedrichshafen, so das Unternehmen.

Schließlich legten die Prüfer auch Wert auf regionales Engagement. Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region, aber auch die vielfältigen Unterstützungen von Vereinen und Initiativen flossen in die Bewertung ein.

„Als kommunales Stadtwerk sind wir regional verwurzelt und ganz nah bei den Menschen“, betont Bürkle. „Gerade in unsicheren Zeiten - wie angesichts der derzeitigen Pleiten von Energiediscountern - haben wir festgestellt: Die Menschen sind froh, ihren zuverlässigen Energieversorger vor Ort zu haben. Das zeigen unsere Kundenzufriedenheits-Analysen deutlich.“ Es sei schön, dass das durch eine Auszeichnung wie den Top-Lokalversorger sichtbar werde.

Info: Das Siegel „Top-Lokalversorger“ wird jährlich an besonders servicestarke Unternehmen vergeben. Kriterien sind Ökologie, Service, regionales Engagement, Transparenz, Datensicherheit, Kundenzufriedenheit und Zukunftsthemen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter: www.top-lokalversorger.de/top-lokalversorger-prinzip