Verborgene Talente laufen in Blickpunkt

Mit strahlenden Augen haben die Organisatoren vom Lauftreff Unterkirnach den Start der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald in den Altersklassen U16 und jünger verfolgt. Dabei treffen die Schüler der Roggenbachschule Unterkirnach auf die im Verein organisierten Nachwuchssportler. Und es zeigt sich immer wieder, dass manches Lauftalent noch im Verborgenen schlummert.

Die Klasse der U 10 war eine Gruppe, in der die Roggenbachschüler der Konkurrenz davoneilten. In der M 08 setzte sich Noah Benzing (3:43 Minuten) in einem spannenden Dreikampf gegen seine Klassenkameraden Jaron Straub (3:44) und Finn Schweiger (3:46) durch. Ebenso knapp verlief die Entscheidung in der M 09. Dabei gab es mit Levi Raab und Anton Trieschmann (beide 3:26 Minuten) gleich zwei Tagessieger. Auf Platz drei rannte Lukas Kammerer von den Tuttlinger Sportfreunden (3:29).

Als erfreulich bewertet Meinrad Beha vom ausrichtenden LT Unterkirnach die Beteiligung in den Altersklassen U 14 und U 16.

Männliche Jugend U 12

In der U 12 platzierten sich die Läufer aus den Vereinen an der Spitze. Nico Eberle (SG Schramberg) holte sich nach 2:48 Minuten den Tagessieg in der M 10 vor Sebastian Schall (LG Tuttlingen-Fridingen, 2:51) und Benjamin Haid (SC Loßburg, 3:11). In der M 11 eilte Niklas Reger aus Tuttlingen (3:57) vor Florian Haid (SC Loßburg) und Emil Armleder (TSV Rottweil) als Erster über die Ziellinie.

Männliche Jugend U 14

Einen klasse Einstand in die Geländelaufsaison feiert Tim Rodinger vom FSV Schwenningen. Er gewann in 5:42 Minuten in der M 12. Der Wettstreit um die folgenden Plätze entwickelte sich zu einer spannenden Angelegenheit, die schließlich Fritz Otte (TV Villingen, 6:19) vor Felix Hirzel (Riedböhringen, 6:21) und Julius Huber (6:24) von der LG Baar für sich entschied.

Erwartungsgemäß setzte sich Felix Stengel vom TV Weilstetten (5:36) in der M 13 gegen Georg Kistenbrüger (LG Baar, 6:35 Min.) und Finn Hermann (Tuttlinger Sportfreunde, 7:12) und Julian Hugger (TSV Rottweil, 7:33) durch.

Männliche Jugend U 16

Bei seinem Sieg in der M 14 musste sich Noah Hirt (5:46 Minuten) vom TV Oberndorf mächtig strecken um den Zweitplatzierten Aaron Kommer vom TV Weilstetten (5:53) auf Distanz zu halten. Einen sicheren Tagessieg in der M 15 erlief sich in Unterkirnach Jonas Fischer (5:24) vom TSV Bisingen. Lukas Stiepermann (TV Villlingen, 5:38) kam als Zweiter ins Ziel. Mit einem energischen Schlussspurt sicherte sich Paul Schmid (TSV Wildbad, 5:57) Platz drei vor Emilian Engelhardt vom ASV Horb (5:58).

Weibliche Jugend U 10

Die Klasse der U 10 war fest in der Hand der Mädchen von der Roggenbachschule. Den Lauf der W 08 gewann Liana Walker (4:06 Minuten) vor Julia Maier (4:30) und Sophia Benzing (5:11) von der FSV Schwenningen. Ein spannendes Laufduell lieferten sich in der W 09 Marla Mennecke (3:53) und Hannah Straub (3:55) von der Roggenbachschule, die in dieser Reihenfolge ins Ziel kam.

Weibliche Jugend U 12

Mit einer tollen Leistung entschied Lisa Marie Schaber (3:28 Minuten) das Rennen der W 10 für sich. Hinter der Läuferin vom SC Loßburg eilte mit einem energischen Schlussspurt Teresa Fürderer (3:35) von der Roggenbachschule vor Jonna Moser (SC Loßburg, 3:37) auf Platz zwei. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht sah man Leni Hirt (3:05) vom TV Oberndorf im Ziel. Sie hatte den Wettbewerb der W 11 vor Emilie Flaig (3:18) vom SV Mariazell und Mira Gollwitzer (Tuttlinger Sportfreunde, 3:26) gewonnen.

Weibliche Jugend U 14

Wieder einmal beeindruckend hatte Luisa Mattisseck vom TV Neustadt ihr Rennen gestaltet. In der Zeit von 6:36 Minuten lief sie in der W 12 vor Vicky Wolf (TSV Geislingen, 6:54) und Salome Rothfuss (SC Loßburg, 7:01) als Erste über die Ziellinie.

Zwei Tagessiegerinnen gabs in der W 13. Milena Fischer vom TSV Bisingen und Jana Eberhardt vom TV Weilstetten hasteten nach 6:38 Minuten gemeinsam über die Ziellinie. Platz drei erreichte Alina Reger (6:43) von den Tuttlinger Sportfreunden.

Weibliche Jugend U 16

Eine klasse Laufleistung brachte Jule Flaig (6:27 Minuten) den Tagessieg in der W 14. Damit lag sie sieben Sekunden vor der Zweitplatzierten Joelle Bernhardt von der SG Schramberg. Um die weiteren Plätze gab es in dieser Altersklasse eine kräftezehrende sportliche Auseinandersetzung. Nadine Hettinger (TV Weil-

stetten, 6:50) kam auf Platz drei vor Celine Mager (6:54) und Pauline Armleder (6:55), die beide für den TSV Rottweil am Start waren.

Nicht zu bremsen war Svenja Görtler vom TV Weilstetten. Sie lief nach 6:20 Minuten über die Ziellinie und gewann damit den Laufwettbewerb der W 15 vor Chiara Kagelmacher (6:51) aus Mönchweiler und Lisa Huber (7:13) von der LG Baar