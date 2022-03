Verbandstag am 25. Mai geplant

Nächste Etappe in der Entscheidung über die Spielklassen und Verbandsstrukturreform ist ein ordentlicher Verbvandstag am Mittwoch, 25. Mai, im Gazi-Stadion der Stuttgarter Kickers auf der Waldau. In seiner Sitzung am vergangenen Freitag hat der Vorstand des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) über die Einberufung eines außerordentlichen Verbandstages beraten. Das teilt der WFV mit. Mit Blick auf das Pandemiegeschehen habe am ursprünglichen Vorhaben, Ende März in der Sindelfinger Stadthalle zusammenzukommen, nicht festgehalten werden können, heißt es.

Vorgesehen ist der Termin nun Ende Mai als Freiluftveranstaltung. Termin und Örtlichkeit böten ein hohes Maß an Planungssicherheit. Die Veranstaltung soll auf der Haupttribüne abgehalten werden. Der formale Beschluss zur Einberufung des außerordentlichen Verbandtages soll am Freitag, 8. April 2022, im Rahmen einer Beiratssitzung durch den Verbandsvorstand gefasst werden.

Zur Vorbereitung der Entscheidung über die Einberufung, heißt es in der Mitteilung weiter, finden ab Mitte März zunächst vier weitere Bezirksdialoge in Ilsfeld, Balingen, Gärtringen und Hohentengen statt, in denen die Auswirkungen der geplanten Reform eingehend mit den Mitgliedern der Bezirksvorstände erörtert werden sollen.

Für den Fall der Einberufung des außerordentlichen Verbandstags sind zudem ab Ende April Besprechungen mit den Delegierten der Bezirke geplant, um offene Fragen zu beantworten. Diese Termine waren ursprünglich für das vergangene Jahr angesetzt, waren aber aufgrund der geltenden Coronaverordnungen damals abgesagt worden.

Bereits seit mehr als sechs Jahren beschäftigen sich die Gremien des Württembergischen Fußballverbandes mit den Strukturen des Verbandes. Zwei durch die Verbandstage 2015 und 2018 eingesetzte Kommissionen waren zu dem Ergebnis gekommen, dass das aktuelle Spielsystem der Männer dringend angepasst werden muss, dies aber auf Grundlage der aktuellen Verbandsstruktur mit 16 Bezirken nicht möglich ist.

Die vorgeschlagenen Modelle für eine zukunftsfähige neue Struktur wurden in einem breiten Meinungsbildungs-Prozess in acht Regionalkonferenzen mit fast 1000 Vertreterinnen und Vertretern der WFV-Vereine diskutiert. Auf der digitalen Beteiligungs-Plattform „Zukunft wfv“ hatten zudem alle Interessierten die Gelegenheit, sich an Diskussionen zu beteiligen, über Thesen abstimmen und eigene Vorschläge einzubringen, heißt es.

Derzeit favorisiert der Verband - wie auch der Verband - ein Modell mit zwölf Bezirken. Es gilt als sicher, dass unter anderem Teile des Bezirks Donau und der Bezirk Riß zusammengelegt werden und dann in einer Bezirksliga spielen (s. Karte).