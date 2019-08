Verbandsligist stolpert in die dritte Runde

Bad Schussenried - Der SSV Ehingen-Süd hat mit Ach und Krach die dritte Runde des WFV-Pokals erreicht. Der Fußball-Verbandsligist setzte sich beim Landesliga-Aufsteiger FV Bad Schussenried mit 2:1 durch. Das Ergebnis stand schon zur Pause durch die Tore von Sebastian Wildenstein für den Gastgeber sowie Felix Kästle und Aaron Akhabue für die Kirchbierlinger fest, die nun in der dritten Runde in Rottenacker auf den Bezirksligisten Schwarz Weiß Donau treffen.

„Das war ein katastrophaler Auftritt meiner Mannschaft vom Aufwärmen bis zum Schlusspfiff“, sagte Süd-Trainer Michael Bochtler, der wegen des positiven Ergebnisse aber nur verhalten angefressen war. Sein Team habe nie richtig Zugriff auf Platz und Gegner bekommen und zu keiner Sekunde an die Leistung beim Verbandsliga-Auftakt angeknüpft, als der SSV in Essingen mit 1:0 gewann. Zu pomadig und phasenweise auch zu überheblich wirkten die Kirchbierlinger.

Dennoch ging die höherklassige Mannschaft, die gegenüber dem Punktspiel in Essingen in einer teilweise veränderten Formation antrat, als Sieger vom Platz, weil ausgerechnet in diesem Pokalspiel die Nerven von Felix Bonelli versagten. In Minute fünf und sechs hätte der Schussenrieder Torjäger seine Farben in Führung bringen müssen, doch zweimal brachte er allein vor SSV-Keeper Fabian Heiland den Ball nicht im Netz unter. „Solche Dinger mache ich normal schon, vielleicht war es dann doch die Anspannung in einem solchen Spiel“, versuchte der 23-jährige Bonelli seine vergebenen Hochkaräter zu erklären. So hatte Ehingen-Süd einfach Glück, dass Fehler der beiden Innenverteidiger Jan-Luca Daur und Fabio Schenk nicht bestraft wurden.

Es hätte tatsächlich sehr gut laufen können für die Violetten, denn Sebastian Wildenstein gelang nach zehn Minuten mit einem Kunstschuss aus 40 Metern die Führung, weil Torwart Fabian Heiland deutlich zu weit vor seinem Kasten stand. Nicht unverdient, denn Schussenried schaffte es, die Räume eng zu machen und den Gegner zu vielen Stockfehlern zu zwingen – schon in der Anfangsphase.

Ehingen-Süd hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, ohne zunächst allerdings gefährlich vors Tor des überragenden Torhüters Julian Gebhardt zu kommen, der wie auf der Gegenseite Heiland den eigentlichen Stammtorwart ersetzte. „Das ist ein Guter und eine absolute Alternative zu Florian Harsch“, sagte FVS-Trainer Daniel Amman. Aber nicht nur das, die gesamte Schussenrieder Mannschaft spielte während der 90 Minuten mit und hatte erneut durch Bonelli nach 53 Minuten noch eine große Möglichkeit zum 2:2-Ausgleich. „Das ist uns leider nicht gelungen, aber Kompliment an meine Mannschaft. Dieser Auftritt gibt uns noch mehr Mut für die kommenden Aufgaben in der Landesliga“, fasste Amann zusammen.

Anders beim SSV Ehingen-Süd. Das einzig Positive sei das Ergebnis, wie schon in der ersten Runde in Öpfingen, räumte Hannes Pöschl ein, der diesmal die Kapitänsbinde trug. „Wir haben offensichtlich ein Kopfproblem gegen unterklassige Gegner und in der Favoritenrolle, denn in Essingen haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, so Pöschl.

Timo Kästle nach feiner Vorarbeit von Georgios Sarigiannidis nach einer knappen halben Stunde und Aaron Akhabue mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zwölf Minuten später nach einem Eckball sorgten dann doch für das Weiterkommen des Verbandsligisten. Pöschl konnte trotz der sehr schwachen Leistung seine Freude nicht ganz verhehlen, besser seine Vorfreude. Schließlich stammt der Offensivspieler von Süd aus Rottenacker, wo der Verbandsligist in der nächsten Runde vor vermutlich dem ganzen Ort antreten muss.