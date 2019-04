Verband schult neue Kampfrichter

34 Teilnehmer aus ganz Oberschwaben haben am Leichtathletik-Kampfrichterlehrgang des württembergischen Verbandes in Mengen teilgenommen. Unter den Teilnehmern fanden sich viele Vertreter des gastgebenden TV Mengen sowie aus den Vereinen TSV Bad Saulgau, TSV Stetten a.k.M und TSV Aach-Linz. Weitere Teilnehmer kamen aus Weingarten, Ravensburg, aus Vereinen vom Bodensee, aber auch von der Zollernalb und aus Tuttlingen-Möhringen eigens zum eintägigen Kurs.

Veronika Flatz, Kreisvorsitzende der Leichtathleten wertet den Kurs als „vollen Erfolg. Wir hatten im Vorfeld mit dem TV Weingarten verabredet: Wer mehr Teilnehmer zum Kurs anmelden kann, der richtet den Kurs auch aus.“ Nachdem Mengen diese Teildisziplin für sich entschieden hatte, fand der Kurs in Mengen statt. Auch das zeigt die Bedeutung der Leichtathletik in Mengen und im Kreis Sigmaringen.

„Es ging den ganzen Tag über um grundsätzliche Dinge“, erinnert sich Teilnehmerin Tanja Zimmerer (TV Mengen) an den Lehrgang. „Wir haben gelernt, wie ein Wettkampf organsiert ist, was die Kampfrichter genau machen und wie sie es machen und was zunächst unsere Aufgabe als Helfer ist.“ Sie selbst kam durch ihre drei Söhne Luca (13), Benedikt (11) und Noah (7), mit der Leichtathletik in Berührung. Sie sind in der Jugend- und Kinderleichtathletik aktiv. „Wir sind natürlich meist selbst dabei und begleiten unsere Kinder“, sagt Tanja Zimmerer. Und was lag da näher, als die Zeit nicht nur auf der Tribüne oder bei der Betreuung der Kinder zu verbringen, als selbst zu Messlatte, Maßband oder Rechen zu greifen?

Qualifizierung ist das Ziel

Der Verband will mit den Lehrgängen das einheitliche Bild und Abwicklungsniveau bei Meisterschaften sicherstellen, heißt es in der Begründung zu den Kursen auf der Homepage. Aber der Verband will mehr, will dass ich die Ausrichter gegenseitig unterstützen. Denn natürlich entlasten mehr Kampfrichter auch das personelle Kontingent. Die Absolventen der Kampfrichterkurse werden den Hauptkampfrichtern in den kommenden Monaten zur Seite gestellt. Natürlich können sie entscheiden, ob sie den eingeschlagenen Weg fortsetzen oder weiter „nur“ assistieren. Sie messen, stoppen, winken ab und helfen so, die Leichtathletikwettbewerbe als solche durchzuführen. Der Verband denkt derweil weiter: einheitliche Regelauslegung, leistungsfähiges Kampfrichterwesen in beiden Landesverbänden, gemeinsamen Grundsätze und Basis-Richtlinien in Württemberg und in Baden. Er will seine Kampfrichter einheitlich hoch qualifizieren, Einsatzleitern, Schiedsrichter, Obleute und so seine Veranstaltungen insgesamt professioneller machen, kurz gesagt: Was fürs Image tun.

In Mengen führte Rose Löhler, die den Grundlehrgang leitete, und Ulrike Achatz, Landesverbandsleiterin des Kampfrichterwesens in Württemberg, durch das achtstündige Programm, von 9 bis 17 Uhr. Sie machten die Teilnehmer mit dem Reglement vertraut. „Rose Löhler und Ulrike Achatz haben das Basiswissen anhand von Bildern und Filmeinspielern sowie Präsentationen vermittelt“ sagt Veronika Flatz.

„Wie zum Beispiel: Was ist beim Staffellauf zu beachten, wie muss der Stab übergeben werden, was ist an der Sandgrube zu tun, wie messe ich richtig, wie führe ich das Protokoll. All diese Dinge eben: Was muss ich bei den einzelnen Disziplinen beachten. Wie führe ich ein Kampfrichterbuch, wie prüfe ich die Geräte und Anlagen“, sagt Zimmerer. Gemacht hat sie das auch, weil sie und ihre Familie sich in Mengen, beim TV so gut aufgehoben und wohl fühlen. „Viele junge Sportler, alle engagiert. Es ist einfach toll in Mengen“, lobt sie. Die ersten Einsätze im neuen Job warten , die ersten Freiluftmeisterschaften und Wettkämpfe stehen in Kürze an.