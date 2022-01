Verbände machen Vereine fit für soziale Medien

Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) bietet eine kostenlose Onlineschulung „Social Media für Vereine“ an. Sie richtet sich an Social-Media-Verantwortliche in den Amateurvereine sowie Vorstandsmitglieder, Abteilungs- und Jugendleiter sowie alle weiteren Vereinsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die sich für das Thema interessieren.

Die Schulung soll Hilfestellung geben bei Themen wie: Wie starten Vereine in den sozialen Medien erfolgreich durch - wie klappt das für einen Amateurverein? Welche Kanäle eigenen sich für kleinere Klubs? Auf welche Inhalte sollte man setzen? Wie baut man eine starke Community auf und steigert die Reichweite? Welche Tools und Apps erleichtern die Arbeit? Wie organisiert man sich am besten? Und welche rechtlichen Grundlagen gilt es zu beachten?

Das Experten-Team der Fußballverbände im Land, Katharina Guthmann (Baden), Diana Hirt (Südbaden) und Rebecca Jahn (Württemberg) informiert über Chancen und Ziele für Vereine, veranschaulicht anhand von Praxis-Beispielen und gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Raum, um eigene Ideen zu entwickeln. Dabei soll auch die Praxis nicht zu kurz kommen. „Der Kurzworkshop war überraschend und brachte einen zusätzlichen Mehrwert, da durch kleinere Gruppen die Barriere zum Sprechen vor großer Runde genommen wurde. Ein tolles Instrument, was in jedem Fall beibehalten werden sollte. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung mit sympathischen Referenten“, zitiert eine Pressemitteilung Jani Marco Pless vom 1. FC Normannia Gmünd, Teilnehmer im vergangenen Jahr.

Die drei Landesverbände bieten zwei unterschiedliche Schulungen an. Eine Social-Media-Schulung für Einsteiger am Dienstag, 25. Januar, 18 Uhr. Diese Schulung richtet sich an Vereinsmitglieder, die noch keine bzw. wenig Erfahrung mit Social Media haben, die Basics (bspw. Profil/Seite einrichten, Unterschiede Facebook/Instagram) kennenlernen und erfahren möchten, wie ein guter Start in Social Media funktionieren kann.

Eine zweite Social-Media-Schulung richtet sich an Fortgeschrittene am Mittwoch, 26. Januar, 18 Uhr. Sie richtet sich an Vereinsmitglieder, die bereits eine Vereins-Plattform betreuen und mehr über Content-Creation (bspw. Bildgestaltung, technische Tipps und Apps) erfahren und vom gegenseitigen Austausch mit anderen Vereinsvertreter*innen profitieren möchten.