Verantwortliche ziehen positive Messe-Bilanz

Die Liebe zum individuellen Automobil haben in diesem Jahr 98 700 Besucher auf der Tuning World Bodensee gefeiert. 2017 waren noch 109 200 Gäste gekommen. Für die Messe aber kein Grund zur Sorge, weil sie nach wie vor in der Branche den Ton angibt.

204 Aussteller hatten vier Tage lang auf der Tuning World Bodensee ihre Neuheiten und Besonderheiten gezeigt. „Unser Messe-Event hat wieder einmal mehr bewiesen, dass es zu den wichtigsten Taktgebern der internationalen Club- und Tuningszene gehört", zieht am Sonntag Messechef Klaus Wellmann Bilanz. Von ausgefallenen Show-, Sport- und US-Cars über Felgen, Fahrwerk und Folie, bis hin zur Kreativität der Clubszene ließ die Tuning-Veranstaltung keine Wünsche offen. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Driftshows, der Wettbewerb European Tuning Showdown (ETS) sowie die Wahl zur Miss Tuning 2018 – eben die Veranstaltungen am Rande der Messe, die es in anderen Veranstaltungen nur selten bis gar nicht zu sehen gibt.

Über 1000 Autos, 177 Programmpunkte, 155 Clubstände, 64 ETS-Teilnehmer und zwölf Miss Tuning Kandidatinnen – das sind die Zahlen dieser Messe, „die nicht alleine Aussteller und Besucher überzeugten“, berichtet Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Für Aufsehen sorgte auch die Prominenz der Tuningszene: Sowohl Youtube- und Driftstar Ken Block, als auch die PS-Profis Sidney Hoffmann und JP Kraemer sowie Dubai-Tuner Franz Simon brachten die Augen der Fans zum Leuchten und ihre Stifte bei den Autogrammstunden zum Glühen.

Branche ist zufrieden

Zufrieden zeigten sich auch die Aussteller aus Tuning-Industrie und -Handel: „Ein Erfolg auf ganzer Linie. Wir freuen uns über eine volle Auftragsbox mit Vorbestellungen und sind auf jeden Fall im nächsten Jahr erneut am Start“, sagt Rafael Rahmig, Geschäftsführer Panthera Automotive GmbH. Luca Meoni, Vertrieb APR Deutschland, ergänzt: „Die Tuning World Bodensee verlief so wie gewünscht. Die Besucher waren sehr interessiert und der Umsatz hat unsere Erwartungen übertroffen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr war diese Veranstaltung sogar noch besser, sodass wir in jedem Fall auch 2019 wieder dabei sein werden.“

Aktive Clubszene

Nichts zu verkaufen, aber eine Menge zu präsentieren hatten die Tuning-Clubs und Private-Car-Besitzer in den A-Hallen. Die Clubs haten eigens für die Messe gefertigte Stände gebaut, hatten sich schon im Vorfeld höchst kreativ beworben und zeigten all ihre Ideen und Kunstfertigkeit nicht allein in den Autos, die sie dort präsentierten.

„Wir verzeichnen wieder mal eine Steigerung zum Vorjahr, was den Einfallsreichtum der Clubszene in Sachen Standbauten und Auto-Deko betrifft“, sagt Dirk Kreidenweiß.

Veredelt, verchromt, gecleant – automobile Individualisierung bis zur Perfektion zeigte auch der European Tuning Showdown. „Nach einem Vorbereitungsjahr voller Einzelsichtungen bewies sich zur Messe mit 64 Teilnehmern aus 14 Nationen, dass es sich um ein erstklassiges Starterfeld mit absoluten Referenzfahrzeugen handelte. Der ETS sorgt inzwischen weltweit für Furore, hier zeigt sich, ob man zu den ganz Großen zählt. Man erkennt die Bedeutung des Wettbewerbs auch daran, dass die Teilnehmer lange Anreisezeiten auf sich nehmen, um hier dabei zu sein. Das Prinzip Wettkampf, Lifestyle und Spaß zu kombinieren ist einzigartig und Besucher erleben hier Gänsehaut-Feeling“, erklärt Organisator Sven Schulz.

