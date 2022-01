Veranstaltungsreihe zum Umgang mit Demenz

Ravensburg (sz) - Eine kostenfreie Veranstaltungsreihe für Angehörige und ehrenamtliche Betreuer von Menschen mit Demenz bietet das Fortbildung-Netzwerk Demenz ab Februar an zwei Standorten im Landkreis an. Ab Dienstag, 8. Februar, finden die Seminare immer dienstags von 14 bis 16.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried, Kirchplatz 2 in Wangen-Deuchelried und ab Mittwoch, 9. Februar, immer mittwochs von 14 bis 16.30 Uhr in der Alten Schwimmhalle im ZfP am Standort Weissenau, Weingartshoferstraße 2 in Ravensburg statt. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, die Versorgung und die Lebensumstände für Menschen mit Demenz zu verbessern, Fragen zu klären, Angehörige sowie Betreuer zu stärken und so ein würdevolles Zusammenleben zu ermöglichen, teilt der Landkreis mit. Verschiedene Fachreferenten vermitteln Wissen und alltagstaugliche Hilfe für den Umgang mit Demenz.

Das Fortbildung-Netzwerk Demenz ist ein Angebot des Landkreises Ravensburg. Die Teilnahme an der Veranstaltungsreihe ist nur mit vorheriger Anmeldung und Platzbestätigung möglich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 2. Februar. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Veranstaltungen auf Vorbehalt und unter Einhaltung der 2G-Regel statt.