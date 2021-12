Veranstalter des Weihnachtsschoppens sammeln für den guten Zweck

Der Neuhäusler Weihnachtsschoppen, organisiert von den Familien der Firmen Kfz-Brugger und Schreinerei Brugger zusammen mit Anwohnern, kann auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden. Aus diesem Grunde wurde – wie 2020 – erneut eine Spendenaktion gestartet. Der Erlös der Spendenaktion aus 2020 in Höhe von 1127 Euro wurde von den Veranstaltern auf 1200 Euro aufgestockt und an den Verein Tuberöse Sklerose Deutschland (TSD) überwiesen. Um auch in diesem Jahr spenden und den Verein unterstützen zu können, wurde bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang wieder ein Spendenkonto (DE76 6519 1500 0235 5060 01) mit dem Titel „Weihnachtsschoppen“ eingerichtet. Foto: Veranstalter