Verabschiedung von Gertrud Schuler – Bücherei-Mitarbeiterinnen für Ehrenamt geehrt

Bei einer Feierstunde im Kißlegger Pfarrstadel haben der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Walter Kuon und die Büchereileiterin Andrea Stark-Engelhardt die „Gründungsmutter“ der Bücherei verabschiedet und drei Mitarbeiterinnen für ihr langjähriges Wirken geehrt.

Karola Malina erhielt für 30 Jahre im Ehrenamt die goldene Ehrennadel der Diözese, Renate Strobel für 20 Jahre die silberne Ehrennadel und Ruth Grabherr für zehn Jahre die bronzene Ehrennadel. Die drei Geehrten sind Teil eines Teams von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, das nicht nur dafür sorgt, dass Medien ausgeliehen werden können. Sie setzen sich auch mit vielen Aktionen für Leseförderung und Lesekultur in der Gemeinde ein. Neben Blumen wurde ihnen auch eine Urkunde mit der Widmung von Bischof Gebhard Fürst überreicht.

Verabschiedet wurde nach 35 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit Gertrud Schuler. Ihr ist es zu verdanken, dass die Kißlegger Bücherei in den 80er Jahren wieder zum Leben erweckt wurde und 1997 der Umzug in den Pfarrstadel möglich war. Hier wurde die Bücherei zu einem lebendigen Ort, der nicht nur der Literaturvermittlung dient, sondern durch eine Vielzahl an Veranstaltungen ein Treffpunkt in der Gemeinde ist.