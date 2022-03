Verabschiedung aus der Talentfördergruppe Donau/Riß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Dezember wurden die Mädchen des Jahrgangs 2009 nach dem Training in Betzenweiler aus der Talentfördergruppe Donau/Riss verabschiedet. Franziska konnte zu diesem Termin nicht mit dabei sein. Nun fand am Sonntag, 27. Februar ein Training der jüngeren Spielerinnen in der Halle in Hochdorf statt. Siegfried Hummel lud hierzu Franziska in der Heimathalle ein und bedankte sich bei ihr und bei den Eltern für die vergangenen zwei Jahre, wo sie in der Talentfördergruppe mit dabei waren. Regionalfördergruppentrainer Rosi Fröhlich übergab Franziska die Erinnerungsmedaille und wünschte ihr viel Spaß und Freude als Spielerin jetzt in der Regionalfördergruppe.