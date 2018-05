Veränderungen machen einen Markt erst interessant

Die „Zeitreise ins Mittelalter“, so auch das Motto des 14. Burgspektakels, hat am Pfingstwochenende wieder viele Menschen hinauf auf den Neuravensburger Berg geführt. Drei Tage lang bot die Burgruine die passende Kulisse dazu. Die Veranstalter sprachen von einem schönen Erfolg.

„Solche Wetterkapriolen haben wir bislang noch nicht erlebt“, sagte Inge Welker am Pfingstmontag. Sie, die zusammen mit ihrem Mann Harald Veranstalterin und Organisatorin von mittelalterlichen Märkten ist, zählte auf: „Samstag hat es gewittert und gehagelt, Sonntag hatten wir ideales Marktwetter und heute haben wir ein Traumwetter wie ganz selten.“ Wie sie das bunte Treiben mit einer „großen Vielfalt“ und „wechselnden Akteuren“ verglich und zusammenfasste: „Erst die jährlichen Veränderungen machen einen Markt richtig interessant.“

Was schon in den vergangenen Jahren auffiel, das bestätigte sich auch an Pfingsten 2018: Immer mehr Gewandete und immer mehr Familien mit Kindern beobachteten fasziniert die Spiele. Selbst Zweijährige trugen schon eine Ritterrüstung. So war es auch nicht verwunderlich, dass an den Nachmittagen Hunderte von Besuchern den Kampf um edle Burgfräulein, um Macht und Ehre sowie um Privilegien beobachteten. Ebenso war die obere Ebene vor der Burgruine mit dem Charakter eines Open Air-Theaters immer wieder gut besucht.

Hier war die Markteröffnung durch den „Marktvogt“ und den „Abt von St. Gallen“, dessen Rolle von Märchenerzähler Bertram verkörpert wurde. Hier wurde musiziert, gesungen und getanzt, gegaukelt und jongliert und das Tavernenspiel aufgeführt. Eine besondere Attraktion war das international bekannte „Duo Fairy Dream“. Der als ehemaliges Mitglied der „Geyers“ und von „Backmore’s Night“ bekannte Spielmann Albert Dannenmann sorgte zusammen mit der italienischen Sängerin und Schauspielerin Ida Elena DaRazza für Einlagen aus der Welt der „Celtic Music“.

Zum ersten Mal hatte sich die Gruppe „Fabularis Mundi“ auf dem Burgberg präsentiert. Unter den sechs Akteuren aus Hamburg, Berlin und Wien war auch Birgitta Haug zu finden, bislang als engagierte Neuravensburger Ortschaftsrätin bekannt. „Wir haben uns bei einem Lehrgang für freies Erzählen in München kennengelernt“, informierte Haug. Sie brachte den Gästen Episoden aus dem Leben von Heinrich von Ravensburg und seiner schönen Frau Adelheid nahe.

Dass das Angebot genau richtig war, davon konnten sich die großen und kleinen Gäste ein verlängertes Wochenende lang überzeugen. Neben dem mittelalterlichen Lager mit seinen Landknechten, Rittern und Edelleuten gab es die Handwerker, die ihre Kunst im Herstellen von Gewändern, Schmuck- und Lederwaren, Seifen, Papierdruck sowie Pfeil und Bogen, Rasseln und Trinkhörnern vorstellten. Natürlich wurde auch wieder für „Speys und Trank“ gesorgt.

Hörte man sich um, dann gab es ausschließlich Lob. Natürlich auch von Michael Schlingmann, dem Vorsitzenden des Burg- und Heimatvereins, sowie von Horst Büssenschütt, der am Samstag in Abwesenheit seines Nachfolgers Ortsvorsteher Herrmann Schad das mittelalterliche Spektakel eröffnet hatte. Die abschließenden Worte kamen dann am Montag von Burgvogt Hans Gießmann. In der Reihe der Verantwortlichen war man sich einig darüber, dass dieser wieder „alles im Griff gehabt hat“.