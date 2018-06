Venezuelas Gerichtshof: Chávez muss keinen neuen Amtseid ablegen

Caracas (dpa) - Venezuelas krebskranker Staatschef Hugo Chávez bleibt im Amt und muss nicht erneut vereidigt werden. Dies sei nicht notwendig, da Chávez als Präsident bereits wiedergewählt worden sei, sagte die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, Luisa Estella in Caracas. Chávez, der in Kuba medizinisch behandelt wird, hätte eigentlich heute den Amtseid für sein neues Mandat bis 2019 ablegen müssen. Wegen seiner Krankheit musste er den Termin aber absagen. Die Opposition sieht seine Amtszeit als beendet an.