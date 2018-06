Venedig: Goldener Löwe für südkoreanischen Film „Pieta“

Venedig (dpa) - Das Drama „Pieta“ von Regisseur Kim Ki-duk hat den Goldenen Löwen der 69. Internationalen Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury bekannt. Gleich zwei Auszeichnungen gingen an das Sekten-Drama „The Master“ von US-Regisseur Paul Thomas Anderson. Das Werk wurde mit dem Preis für die beste Regie geehrt. Außerdem wurden die beiden Hauptdarsteller Philip Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix ausgezeichnet. Sie teilen sich den Löwen für die beste schauspielerische Leistung. Als beste Schauspielerin wurde Hadas Yaron in dem israelischen Film „Fill the Void“ geehrt.