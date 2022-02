Veganer Bäcker aus Ulm will alte Tradition neu denken

Brote aus dem Supermarkt oder von der Tankstelle sind für manche Menschen schwer bekömmlich. Der Grund dafür liegt oft in der Produktion der Teigwaren. Denn die Brezeln und Brötchen bekommen hier deutlich weniger Gehzeit als bei einem traditionellen Bäcker. Oft fügen Fast-Food-Bäckereien Zusatzstoffe in den Teig, damit sich das Mehl beim Backen immer gleich verhält. Schließlich soll am Ende ja immer das gleiche Produkt rauskommen. Das absolute Gegenteil davon sind Slow-Food-Bäckereien, die ihre Teige mehrere Stunden gehen lassen. Sven Jansky will mit so einer Slow-Food-Bäckerei auch in Ulm durchstarten.