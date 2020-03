VDK-Urgestein tritt in zweite Reihe

Ein überzeugter Vertreter des VDK-Sozialverbandes tritt altershalber in die zweite Reihe: Emil Sprenger prägte über Jahrzehnte die Geschicke des Ortsverbandes Boll. Darüber hinaus war er von 1997 bis 2014 Vorsitzender des Kreisverbandes Stockach, dem die Ortsgruppe angehört. Im Jahr 1988 trat der VDK-Pionier in den Ortsverband ein, übernahm zwei Jahre später das Amt als Kassierer und wurde 2002 Vorsitzender des Ortsverbandes in doppelter Funktion.

Kreisvorsitzender Karl-Heinz Mathiebe würdigte bei der Hauptversammlung die Verdienste von Sprenger im Gasthaus zum Adler in Krumbach. Die Ehrenurkunde mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden befreit den gerührten VDKler Emil Sprenger noch nicht von seinen Verpflichtungen, den als zweiter Vorsitzender bleibt der 85-Jährige dem Ortsverband und insbesondere seinem Nachfolger Karl Veeser beratend erhalten.

Zur Hauptversammlung selbst begrüßte Sprenger Mitglieder und Gäste, darunter Bürgermeister Wolfgang Sigrist und Vertreter der benachbarten Ortsverbände. Einen ausführlichen Tätigkeitsbericht präsentierte Schriftführerin Elsbeth Völlm und über die finanzielle Situation berichtete Otto Fugel. Bürgermeister Wolfgang Sigrist bescheinigte in seinem Grußwort, der VDK-Ortsgruppe Boll ihr aktives Wirken als Sozialverband. Dabei erinnerte er auch an die monatlichen Rentnerwanderungen. Unter der Leitung des Bürgermeisters wurde die gesamte Vorstandschaft wiedergewählt. Hierbei tauschten der bisherige Vorsitzende Emil Sprenger und sein Stellvertreter Karl Veeser ihre Ämter aus. Auch die Revisoren bleiben mit Karl Kempter und Karl Schober weiterhin im Amt.

Auf der Tagesordnung standen zudem Ehrungen, die durch Bürgermeister Wolfgang Sigrist, den Kreisvorsitzenden Mathiebe und dem neue Vorstandsteam um Karl Veeser und Emil Sprenger organisiert und ausgesprochen wurden. So erhielten Anita Blender und Jürgen Stengele in Abwesenheit die Ehrung für zehnjährige Vereinszugehörigkeit und Paul Müller aus Boll für seine 25-jährige Vereinstreue. Die goldene Ehrennadel des Sozialverbandes wurde Elsbeth Völlm zuteil, die seit über 15 Jahren im Vorstandsteam als Schriftführerin mitarbeitet.

Auf Wunsch wurde auch der Jahresausflug, der vom 16. bis 19. Juli stattfindet, angesprochen. Hierzu gab Organisator Sprenger Auskunft. Abschießend bleibt festzuhalten, dass der VDK-Ortsverband Boll der einzige Sozialverband innerhalb der sechs umfassenden Ortsteile der Gesamtgemeinde Sauldorf ist und neben Mitgliedern aus der Gesamtgemeinde auch Vereinsheimat für Mitglieder aus umliegenden Gemeinden bietet.

Karl Veeser als neuerOrtsverbandsvorsitzender bedankte sich zum Schluss der Versammlung für das Vertrauen, das er mit allen Kräften im Sinne seiner Vorgängers weiterführen werde.