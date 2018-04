VdK-Ortsverband wächst weiter an

Aalen (an) - „Der Sozialverband VdK setzt sich seit mehr als 70 Jahren erfolgreich für die Interessen seiner Mitglieder ein“, sagt Silvia Klaus, kommissarische Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Aalen. Mit dem Interesse der Bevölkerung am VdK ist sie zufrieden. „Die Mitgliederentwicklung in Aalen ist weiterhin steigend.“ Insgesamt hat der VdK-Ortsverband 776 Mitglieder, davon 33 Neuzugänge.

Die Vorstandsmitglieder seien auch 2017 wieder im gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereich in Aalen, sowie im Kreisverband Aalen tätig gewesen. Außerdem lobte Silvia Klaus, in ihrem Bericht, die Arbeit des Rettungszentrums in Aalen. Das leiste „einen großen und wertvollen Dienst für die Gesellschaft.“ Auch bedankte sie sich für die gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft.

Kritisch beurteilt Klaus das fehlende Interesse an einem Ehrenamt. Zahlreiche Mitglieder, die ein Ehrenamtsinteresse angegeben hatten wurden angeschrieben. Bisher gab es noch keine positiven Rückmeldungen. Es werden immer noch Interessierte gesucht, die den Ortsverbandsvorstand unterstützen sollen.

VdK Bezirks-und Landesschatzmeister Siegfried Staiger schilderte in seinem Grußwort, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Sehr viele Menschen sind mittlerweile davon betroffen.

Das goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Georg Kuhnert, Edgar Schwarz und Siegfried Siedler.

Das silberne Treueabzeichen für 10 Jahre Mitgliedschaft gingen an Ruth und Horst Altenhordt, Bernd, Begehold, Renate Brenner, Christine Czech, Karin Flaig, Manfred Freisl, Reinhold Haas, Christiane Holzhofer, Andrea Jarmer, Klaus Kaltenberger, Werner Maier, Susanne Rettenmaier, Manfred Ruppersberg, Verena Schmid, Berta Wagner