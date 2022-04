VdK Ortsgruppe Westerheim erreicht 100 Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Westerheim - Die VdK Ortsgruppe Westerheim hat allen Grund zur Freude. Am 7. Juli 1950 fand im Gasthaus Rössle in Westerheim die Gründungsversammlung statt. Mit dem neu gewählten Ortsgruppenvorsitzenden Anton Ascher und seinen 8 Funktionsträgern waren es nun 39 Gründungsmitglieder.

Die Arbeit die den neuen Ortsverein erwartete war in den wenigsten Fällen leicht und problemlos. Anträge, Widerspruchsverfahren, Eingaben, usw. mussten bearbeitet werden. Die Ansichten des Versorgungsamtes waren nicht immer die der Kriegsbeschädigten, deren Angehörigen und oftmals Hinterbliebenen. So wurde z.B. im Jahre 1957 eine Anzahl von 178 Schreiben, Anträge Berichte und dergleichen gefertigt. Und die Ortsgruppe wuchs stetig, so dass es im Jahr 1952 inzwischen 95 Mitglieder waren. Das war bis zum 1. Februar 2022 die Zahl der meisten Mitglieder. Doch die Mitgliederzahl veränderte sich laufend nach unten und oben.

Interessant ist auch, dass am 16. April 1997 alles neu geordnet wurde, weil es mehr oder weniger (Originalausdruck) ein „wilder Haufen“ war. Außer Vorstand und Kassier war nichts mehr vorhanden, so dass man den Regeln der Satzung Rechnung tragen musste. Dabei konnten anschließend alle Ämter wieder besetzt werden.

Nach stetigem Auf- und Ab waren es z. B. 69 Mitglieder am 1. August 2018. Nun aber können wir einen neuen, historischen, Höchststand vermelden. Seit dem 1. Februar 2022 sind wir genau 100 Mitglieder. Das freut uns sehr, ist es doch ein Hinweis, dass die Arbeit des VdK in der heutigen Zeit Wertschätzung und Erfolg vorweisen kann.

So wünschen wir uns für die Zukunft weiterhin viel Kraft und Freude, um für die Mitmenschen da zu sein und Halt und Stütze zu bieten.