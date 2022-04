VdK fährt in den Bayerischen Wald

Mengen (sz) - Nach zwei Jahren „Corona-Abstinenz“ startet der VdK Mengen wieder zu einer Mehrtagesfahrt. Vom 20. bis 25. Juni 2022 geht es in den Bayerischen Wald. Das teilt der VdK-Oertsverein Mengen mit.

Auf der Hinfahrt machen die Teilnehmer Mittagsrast im Kloster Weltenburg und dann geht es weiter in unser Hotel „Kollmerhof“ in Rimbach.

„Von dort aus unternehmen wir mit einem örtlichen Reiseführer Fahrten in den Bayerischen Wald, auf den Großen Arber, den Arbersee, besichtigen das Glasdorf Weinfurtner und die Bärwurzerei Drexler in Bad Kötzting“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Fahrt führt außerdem nach Regensburg, über die Walhalla, zu einer Schifffahrt auf dem Inn und zum Kloster Metten, Bogen Berg und Straubing. Anmeldungen sind ab sofort möglich – bis spätestens 01. Mai 2022 - bei Erika Allmaier unter Telefon 07572 / 94635 oder bei Albert Gröber unter Telefon 07572 / 78319.