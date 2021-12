VAUDE feiert wieder digital

Die VAUDE-Weihnachtsfeier und die Ehrung der 43 Jubilarinnen und Jubilare mussten in diesem Jahr erneut via Bildschirm unter Pandemie-Bedingungen ablaufen. Umso mehr war die Verbundenheit und der Zusammenhalt zu spüren, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Vor einigen Monaten habe man noch gehofft, wieder gemeinsam in der Obereisenbacher Mehrzweckhalle feiern zu können. Dann wurde angesichts steigender Corona-Zahlen als Alternative ein Weihnachtsfeuer im Freien organisiert – bis schließlich auch dieser Plan verworfen werden musste. So sei in kürzester Zeit eine firmenweite Online-Feier für die über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Beine gestellt worden.

Für ihre langjährige Tätigkeit für VAUDE wurden 43 Jubilarinnen und Jubilare geehrt. Geschäftsführerin Antje von Dewitz und Miriam Schilling, Leiterin Personal und Organisation, bedankten sich laut Mitteilung bei allen für ihr Engagement. Fünf Jubilare sind VAUDE bereits seit 30 Jahren treu, zwei sind seit 25 Jahren dabei, zehn Mitarbeiter blicken auf 20 Jahre zurück und 26 Kollegen feiern ihr zehnjähriges Jubiläum. Viele hätten sich im Lauf der Jahre intern verändert, weiterentwickelt und neue Herausforderungen ergriffen.

Auf 30 Jahre VAUDE blickt Erwin Gutensohn zurück, der als Geschäftsleiter Finanzen die Geschäftsentwicklung mit großem Engagement mitgestaltet, heißt es weiter. Er habe 20 Jahre eng mit Firmengründer Albrecht von Dewitz zusammengearbeitet und 1992 den Fabrikverkauf am Firmenstandort Obereisenbach gegründet. Wie das Unternehmen mitteilt, steckte er von 2012 bis 2015 viel Herzblut in den nachhaltig zertifizierten Umbau von VAUDE. Auch beim Neubau der Manufaktur, die 2017 in Betrieb ging, und beim Umbau des Werkverkaufs in diesem Jahr habe er Regie geführt.

Ihr 30-jähriges Jubliäum feierte auch Gabi Lambert, die als Abteilungsleiterin Finanzbuchhaltung an der positiven Finanzentwicklung bei VAUDE mitwirke. Ebenso lange ist Frank Heilig, der den Bereich Vertriebskoordination leitet, im Einsatz. Mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung trage er zur erfolgreichen strategischen Sortimentsgestaltung und Disponierung bei. Seit 30 Jahren mit VAUDE verbunden ist auch Christine Gottwald, die für ihre große Expertise als Key Userin der betriebswirtschaftlichen Software geschätzt werde. Helmut Struppek, der viele Jahre in der Logistik im Einsatz war und heute das Manufaktur-Team tatkräftig unterstütze, ist VAUDE ebenfalls seit 30 Jahren treu.

Die VAUDE-Weihnachtsfeier bot laut Pressemitteilung einen spannenden und heiteren Rückblick auf ein bewegtes, erfolgreiches Jahr 2021. Es seien große Projekte gestemmt und wichtige Ziele erreicht worden. Geschäftsführerin Antje von Dewitz wird mit den Worten zitiert: „Lasst uns zusammenbleiben, tolerant sein und gut miteinander umgehen, dann können wir auch weiterhin große Herausforderungen bewältigen, im Kleinen wie im Großen!“