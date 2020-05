Vatertagsgrillen daheim wird zum großen Erfolg

Über eine gelungene „Grillparty“ der besonderen Art freut sich der DRK-Ortsverein Hausen ob Verena: Weil das traditionelle Vatertagsgrillen wegen Corona ausfallen musste, hat man sich etwas einfallen lassen und zum gemeinsam Grillen zu Hause eingeladen: Die Zutaten lieferte das DRK Hausen in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Storz in Rietheim-Weilheim und der Bäckerei Büchle in Spaichingen ganz frisch. Über 200 Bestellungen wurden abgegeben. Besonders freut es Bereitschaftsleiter Maximilian Kaiser, dass die Unterstützung aus dem eigenen Ort so groß war: Allein rund 140 Bestellungen kamen aus Hausen ob Verena selbst. Aber auch in andere Ortschaften bis nach Mühlheim wurden Fleisch, Wurst und Salate geliefert. Und auch ein paar vegetarische Grillplatten waren gefragt. „Wir haben uns gefreut über diese große Resonanz und wollen uns recht herzlich dafür bedanken“, so Kaiser im Gespräch mit unserer Zeitung. Anfängliche Bedenken, ob logistisch alles zu stemmen sei, waren rasch zerstreut. Vier Leute arbeiteten – unter entsprechenden Hygienemaßnahmen und mit Masken – in der Küche und vier lieferten die Grillplatten und Salate aus. In der Facebook-Gruppe „Vatertagsfest 2020 – Grillen Sie mit dem DRK“ haben einige Mitglieder der Ortsgruppe mit Fotos ihr Grillfest daheim dokumentiert. „Wir haben ziemlich viel Lob erhalten“, so Michael Kaiser. Dennoch hoffen er und die DRK Hausen natürlich, dass im kommenden Jahr an Himmelfahrt wieder alle zusammen feiern können. (fawa) Fotos: DRK Hausen