Vatertagsfest bei der DRK Bereitschaft

Am 26. Mai konnte die DRK Bereitschaft Hausen nach zwei Jahren endlich wieder zum Vatertagsfest an der Verenahalle einladen. Die Kameraden waren gut gewappnet und die ersten Besucher konnten bereits gegen 10.30 Uhr mit dem traditionellen „Happy-Welcome-Drink“ empfangen werden. Ab 11 Uhr eröffnete die Stadtkapelle Spaichingen den Frühschoppen. Anschließend brachte die Intakt Allstyle Band die Besucher mächtig in Stimmung. Die einen waren auf Wanderschaft und gingen frisch gestärkt mit Burgern und frisch gezapftem Hirsch Bier aus Wurmlingen weiter zum nächsten Fest. Andere hingegen blieben länger und konnten sich noch mit Kaffee, Kuchen und einer tollen Stimmung den Mittag vertreiben. Für die kleinen Gäste gab es eine Rettungswagen Hüpfburg.

Alles in allem war es ein sehr gelungenes und erfolgreiches Vatertagsfest und die DRK-Bereitschaft bedankt sich herzlich für das zahlreiche Kommen und freut sich schon jetzt auf das Vatertagsfest 2023.

Das Jubiläumsjahr zum 60-jährigen Bestehen geht am 2. Juli weiter. Die Schlager Club Band, bekannt durch SWR 4, kommt mit einer Open Air Schlager Party nach Hausen ob Verena. Karten unter www.drk-hausenobverena.de.