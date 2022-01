Vandalismus in Mönchsroth

Ein Gemeindemitarbeiter hat der Polizei Dinkelsbühl mitgeteilt, dass unbekannte Täter, vermutlich am vergangenen Wochenende in das Freibadgelände eingestiegen sind und dort den Eingangsbereich erheblich mit Müll verunreinigt haben. Von den ermittelnden Beamten wurde zudem festgestellt, dass die Unbekannten versucht hatten, an mehreren Stellen Gegenstände in Brand zu setzen. Auch am nahegelegenen Sportplatz wurde das Verkaufskiosk durch eine kleine Brandlegung beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach Schätzungen der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden von den Ermittlern der Polizei Dinkelsbühl unter der Telefon 09851/ 57 19-0 entgegengenommen.