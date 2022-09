Vandalismus: Anwohnern platzt der Kragen

Aalen-Wasseralfingen - Der Vandalismus und die Ruhestörung durch Jugendliche in den Abend- und Nachtstunden zehren an den Nerven der Anwohner am Stefansplatz. Lange Zeit haben sie die Lärmbelästigung und die Sachbeschädigungen in Kauf genommen. Jetzt sei allerdings Schluss. Was sich in den vergangenen Wochen hier ereignet habe, sei nicht mehr tragbar, sagt ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er fordert wie seine Mitstreiter einen Runden Tisch, an dem sich Vertreter der Polizei, des Ordnungsamts der Stadt Aalen und der Wasseralfinger Bezirksverwaltung Gedanken darüber machen, wie künftig das Problem gelöst werden kann. Denn so gehe es nicht weiter.

Die Freude, in das neue Mehrfamilienhaus auf dem ehemaligen Schnepf-Gelände zu ziehen, war anfangs riesengroß. Nicht nur bei dem Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, sondern auch bei den anderen Parteien, die in den 18 Wohnungen fassenden Neubau neben der katholischen Kirche Sankt Stephanus eingezogen sind. Doch die Freude hielt nicht allzu lange an. Immer wieder seien die Bewohner mit Lärm und Sachbeschädigungen konfrontiert worden. Die Krönung sei gewesen, als Unbekannte Mitte Juni Eier auf die Wand des Mehrfamilienhauses geworfen haben.

Nach der Eierattacke sei keine Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil. Vielmehr häuften sich mittlerweile die Vorfälle, die ein Ausmaß angenommen hätten, die nicht mehr akzeptabel seien. Von der Bezirksverwaltung, dem Ordnungsamt der Stadt Aalen und der Polizei fühlten sich die Anwohner im Stich gelassen. Und sie kritisieren, dass kein Austausch zwischen den Behörden stattfinde, „jeder vor sich hinwurstele“ und die Polizei die einzelnen Taten noch nicht einmal aktenkundig mache.

Dem Anwohner, der sich an die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ gewandt hat, platzt mittlerweile der Kragen. Ruhe finde der Rentner keine. Vielmehr müsse er sich tagtäglich über Jugendliche aufregen, die sich auf dem Platz zwischen Bürgerhaus und Rathaus aufhalten und hier ab 20 Uhr ihr Unwesen treiben würden. In den Ferien sei es besonders schlimm gewesen. Der von ihnen ausgehende Radau habe bis in die frühen Morgenstunden angehalten. Mitunter würden sich die jungen Leute bereits am Nachmittag mit Alkohol zudröhnen, was in der Folge auch schon in Schlägereien ausgeartet sei, berichtet ein weiterer Anwohner. Auch dieser möchte aus Angst vor weiteren Sachbeschädigungen und Aggressionen seiner Person gegenüber ebenfalls namentlich nicht genannt werden.

Die Zustände seien in jedem Fall katastrophal. Die Anwohner berichten von herausgerissenen Pollern, die in Grünanlagen geworfen werden, von mit Böllern gesprengten Mülleimern, von umgeworfenen Altkleidercontainern, von gestohlenen RegioRädern, die in öffentlichen Anlagen landen und von einer zunehmenden Vermüllung. Anrufe bei der Polizei seien nicht von Erfolg gekrönt. Entweder sei die alarmierte Streife erst 45 Minuten nach den Taten vor Ort und die Übeltäter über alle Berge oder die Beamten rückten gar nicht aus, weil – so die Aussage der Polizei laut der Anwohner – im Moment kein Streifenwagen zur Verfügung stehen würde.

Mitarbeiter des Ordnungsamts, die hier angeblich routinemäßig kontrollieren würden, hätten die Anwohner noch nie zu Gesicht bekommen. Zumindest nicht in den Abend- und Nachtstunden. Kontrolliert werde vielmehr am Morgen, ob nicht ein Vierbeiner in der Grünanlage zwischen Bürgerhaus und Rathaus sein Geschäft verrichtet. Das sei anscheinend wichtiger, als sich um die störenden Jugendlichen zu kümmern. Auch Kontrollen vonseiten der Polizei seien hier Fehlanzeige, obwohl das Problem bekannt sei.

Mit einem Schild, das den Aufenthalt im Innen- und Außenbereich des Bürgerhauses und des Rathauses von 20 bis 7 Uhr für Unbefugte untersagt, sei es nicht getan. Die auf dem Schild drakonisch angekündigte Strafe, dass diese Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet wird, lasse die Jugendlichen kalt. Die Gefahr ertappt zu werden, bestehe angesichts der mangelnden Kontrollen ohnehin nicht. Und wenn einer den Polizeibeamten ins Netz gehe, würden noch nicht einmal die Personalien der Ruhestörer festgestellt.

Die Anwohner rund um den Stefansplatz versuchten eine direkte Konfrontation mit den Jugendlichen zu vermeiden, „da wir sonst negative Folgen befürchten“. Vielmehr seien die Behörden in der Pflicht, zu reagieren und ein Konzept zu erstellen, um der momentanen Situation gerecht zu werden. Regelmäßig abendliche und nächtliche Kontrollen sollten nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern wirklich stattfinden. Damit, den Jugendlichen einen Platzverweis zu erteilen, sei es nicht getan. Dadurch werde das Problem nach dem Sankt-Florian-Prinzip nur an andere Orte in Wasseralfingen verlagert. „Vielmehr suchen wir nach einer Problemlösung. Hierzu wäre die professionelle Unterstützung durch einen Sozialarbeiter/Streetworker unbedingt erforderlich.“ Überdies fordern die Anwohner einen Runden Tisch mit Vertretern der Stadt, des Bezirksamts und der Polizei, um dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität im Herzen Wasseralfingens wieder hergestellt wird und die Bewohner wieder in Ruhe und angstfrei leben können.

Das Problem ist bekannt“: Das sagen Stadt, Ortsvorsteherin und Polizei

Der Stadt sei das Problem rund um den Stefansplatz bekannt. Entgegen der Aussage der Anwohner seien die Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst intensiviert worden, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch. Die Mitarbeiter seien regelmäßig vor Ort, „konnten aber bis auf einen Fall keine besonderen Vorkommnisse oder Auffälligkeiten feststellen“. Auch seien in der vergangenen Zeit keine Schäden gemeldet worden. Mit Einsetzen der kälteren Jahreszeit werde sich das Problem von alleine lösen, trotzdem werde die Stadt die Kontrollen weiter fortsetzen.

Vor rund zwölf Jahren sei das Vandalismus-Problem noch gravierender gewesen, sagt Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Deshalb sei damals auf ihre Initiative hin das Projekt der Nachtwanderer ins Leben gerufen worden. Während der Corona-Pandemie sei dieses allerdings eingeschlafen. Gerne sei sie wieder bereit, ein solches zu reaktivieren, denn ihrer Ansicht nach könnten weder Ordnungsamt noch Polizei rund um die Uhr nach dem Rechten sehen. Für das Projekt brauche es allerdings Ehrenamtliche, die sich engagieren und bereit sind, unentgeltlich abends und nachts auf Patrouille zu gehen. Einen Runden Tisch, wie ihn die Anwohner fordern, sei bereits geplant.

Einen solchen befürwortet auch Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Die Polizei könne erst reagieren, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Insofern sei es wichtig, gemeinsam mit der Stadt Lösungen zu erarbeiten. Für den Unmut der Bürger rund um den Stefansplatz habe er Verständnis. Doch die Polizei könne angesichts vieler Brennpunkte nicht immer und überall sein. Die Personaldecke sei sehr begrenzt und bei Einsätzen müsse nach Wichtigkeit abgewägt werden. Deshalb würden die Beamten oftmals erst dann am „Tatort“ eintreffen, wenn die Jugendlichen bereits über alle Berge seien.